В Кремле объяснили, почему Путин помиловал 52 женщины

Песков: тема амнистии осужденных женщин обсуждалась ранее

08 марта 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что тема амнистии обсуждалась в декабре 2023 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава России Владимир Путин помиловал 52 женщины, потому что ранее обсуждалась амнистия некоторых категорий граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сегодняшний указ о помиловании подписан в контексте обсуждения, состоявшегося на заседании СПЧ», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. В указе о помиловании сказано, что президент руководствовался принципами гуманности. Прежде всего амнистию получили те, у кого есть несовершеннолетние дети или родственники на СВО. В декабре 2023 года Путин встретился с СПЧ. Там он допустил помилование некоторых категорий граждан после выступления члена СПЧ Евы Меркачевой. Та рассказала историю одной заключенной, у которой забрали ребенка после родов в тюрьме.

Глава России Владимир Путин помиловал 52 женщины, потому что ранее обсуждалась амнистия некоторых категорий граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сегодняшний указ о помиловании подписан в контексте обсуждения, состоявшегося на заседании СПЧ», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. В указе о помиловании сказано, что президент руководствовался принципами гуманности. Прежде всего амнистию получили те, у кого есть несовершеннолетние дети или родственники на СВО. В декабре 2023 года Путин встретился с СПЧ. Там он допустил помилование некоторых категорий граждан после выступления члена СПЧ Евы Меркачевой. Та рассказала историю одной заключенной, у которой забрали ребенка после родов в тюрьме.