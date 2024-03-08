В Кремле объяснили, почему Путин помиловал 52 женщины

Песков: тема амнистии осужденных женщин обсуждалась ранее
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков отметил, что тема амнистии обсуждалась в декабре 2023 года Фото:

Глава России Владимир Путин помиловал 52 женщины, потому что ранее обсуждалась амнистия некоторых категорий граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодняшний указ о помиловании подписан в контексте обсуждения, состоявшегося на заседании СПЧ», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

В указе о помиловании сказано, что президент руководствовался принципами гуманности. Прежде всего амнистию получили те, у кого есть несовершеннолетние дети или родственники на СВО.

В декабре 2023 года Путин встретился с СПЧ. Там он допустил помилование некоторых категорий граждан после выступления члена СПЧ Евы Меркачевой. Та рассказала историю одной заключенной, у которой забрали ребенка после родов в тюрьме.

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Глава России Владимир Путин помиловал 52 женщины, потому что ранее обсуждалась амнистия некоторых категорий граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сегодняшний указ о помиловании подписан в контексте обсуждения, состоявшегося на заседании СПЧ», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. В указе о помиловании сказано, что президент руководствовался принципами гуманности. Прежде всего амнистию получили те, у кого есть несовершеннолетние дети или родственники на СВО. В декабре 2023 года Путин встретился с СПЧ. Там он допустил помилование некоторых категорий граждан после выступления члена СПЧ Евы Меркачевой. Та рассказала историю одной заключенной, у которой забрали ребенка после родов в тюрьме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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