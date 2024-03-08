В Кремле объяснили, почему Путин помиловал 52 женщины

Глава России Владимир Путин помиловал 52 женщины, потому что ранее обсуждалась амнистия некоторых категорий граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сегодняшний указ о помиловании подписан в контексте обсуждения, состоявшегося на заседании СПЧ», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
В указе о помиловании сказано, что президент руководствовался принципами гуманности. Прежде всего амнистию получили те, у кого есть несовершеннолетние дети или родственники на СВО.
В декабре 2023 года Путин встретился с СПЧ. Там он допустил помилование некоторых категорий граждан после выступления члена СПЧ Евы Меркачевой. Та рассказала историю одной заключенной, у которой забрали ребенка после родов в тюрьме.
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