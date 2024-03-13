ОП Салехарда призвала жителей ЯНАО прийти на выборы

Общественная палата Салехарда призвала к активному участию в голосовании на выборах президента. Рассказывая об особой важности выборов, ОП привела цитату с искажением избирательного законодательства — член ОП Салехарда и глава региональной кавказской диаспоры Омаргаджи Садыков объяснил, что голосование является «необходимым обязательством» россиян.
«Мы хорошо знаем свои права, но мало уделяем внимание обязанностям. Выборы — это наша обязанность и, согласно Конституции, нам необходимо обязательно участвовать в выборах. В ближайшие выходные у нас будет прекрасная возможность сделать это. Так мы покажем, что мы тоже берем ответственность за судьбу нашей страны», — заявил Омаргаджи Садыков.
Основной закон РФ предполагает свободу голосования. Согласно статьи 32 Конституции РФ, участите в выборах — это право, а не обязанность граждан.
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