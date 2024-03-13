13 марта 2024

ОП Салехарда призвала жителей ЯНАО прийти на выборы

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2018. Голосование на выборах президента РФ. Екатеринбурга, выборы, 18 марта, выборы президента, голосование, урна для голосования, бюллетень
Общественная палата Салехарда призывает к участию в голосовании Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Общественная палата Салехарда призвала к активному участию в голосовании на выборах президента. Рассказывая об особой важности выборов, ОП привела цитату с искажением избирательного законодательства — член ОП Салехарда и глава региональной кавказской диаспоры Омаргаджи Садыков объяснил, что голосование является «необходимым обязательством» россиян.

«Мы хорошо знаем свои права, но мало уделяем внимание обязанностям. Выборы — это наша обязанность и, согласно Конституции, нам необходимо обязательно участвовать в выборах. В ближайшие выходные у нас будет прекрасная возможность сделать это. Так мы покажем, что мы тоже берем ответственность за судьбу нашей страны», — заявил Омаргаджи Садыков.

Основной закон РФ предполагает свободу голосования. Согласно статьи 32 Конституции РФ, участите в выборах — это право, а не обязанность граждан.

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Общественная палата Салехарда призвала к активному участию в голосовании на выборах президента. Рассказывая об особой важности выборов, ОП привела цитату с искажением избирательного законодательства — член ОП Салехарда и глава региональной кавказской диаспоры Омаргаджи Садыков объяснил, что голосование является «необходимым обязательством» россиян. «Мы хорошо знаем свои права, но мало уделяем внимание обязанностям. Выборы — это наша обязанность и, согласно Конституции, нам необходимо обязательно участвовать в выборах. В ближайшие выходные у нас будет прекрасная возможность сделать это. Так мы покажем, что мы тоже берем ответственность за судьбу нашей страны», — заявил Омаргаджи Садыков. Основной закон РФ предполагает свободу голосования. Согласно статьи 32 Конституции РФ, участите в выборах — это право, а не обязанность граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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