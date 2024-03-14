Военкор Коц заявил о битве с ВСУ на границе Белгородской области

Вооруженные силы России отражают атаки украинской армии на приграничных территориях Белгородской области. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, ВСУ применяют все виды вооружения в попытке прорвать границу.
«Продолжаются накаты. В данный момент идет отражение атаки на погранпост Сподарюшино. Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП „Бредли“, работают авиация, РСЗО», — приводит в своем telegram-канале слова очевидца Коц. Помимо этого участка, ВСУ пытаются прорваться на российскую территорию со стороны населенного пункта Козинки, передает военкор.
По его словам, российские военные успешно отражают атаки врага. В данный момент идет стрелковый бой. «Наши парни бьются как тигры», — отметил Коц.
Официально информацию о боях ни Минобороны РФ, ни власти Белгородской области не подтверждали. URA.RU направило запросы. Ответы на них ожидаются.
Ранее о диверсантах, пытающихся прорваться в Белгородскую область, сообщили telegram-каналы Mash иShot. Также, 14 марта, в Белгородской области в результате атаке украинских БПЛА погиб водитель авто и пострадали четверо человек.
Вооруженные силы России отражают атаки украинской армии на приграничных территориях Белгородской области. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, ВСУ применяют все виды вооружения в попытке прорвать границу. «Продолжаются накаты. В данный момент идет отражение атаки на погранпост Сподарюшино. Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП „Бредли“, работают авиация, РСЗО», — приводит в своем telegram-канале слова очевидца Коц. Помимо этого участка, ВСУ пытаются прорваться на российскую территорию со стороны населенного пункта Козинки, передает военкор. По его словам, российские военные успешно отражают атаки врага. В данный момент идет стрелковый бой. «Наши парни бьются как тигры», — отметил Коц. Официально информацию о боях ни Минобороны РФ, ни власти Белгородской области не подтверждали. URA.RU направило запросы. Ответы на них ожидаются. Ранее о диверсантах, пытающихся прорваться в Белгородскую область, сообщили telegram-каналы Mash и Shot. Также, 14 марта, в Белгородской области в результате атаке украинских БПЛА погиб водитель авто и пострадали четверо человек.