Власти Кургана повторно выставили на продажу землю под строительство крематория

15 марта 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

В Кургане ищут инвестора, который купит землю и построит крематорий Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мечты о крематории в Кургане Администрация Кургана повторно выставила на продажу земельный участок площадью 30 000 квадратов, предназначенный для строительства крематория в микрорайоне Зайково. Об этом сообщается на сайте торгов. Первый аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. «Аукцион на право аренды земельного участка площадью 30 000 квадратных метров в микрорайоне Зайково для размещения крематория. Размер ежегодной арендной платы: 5 608 680 рублей. Заявки принимаются до 12 апреля. Подведение итогов 19 апреля», — указано в документации. По договору, инвестору нельзя будет использовать участок для погребения тел и останков умерших, а также для создания стены скорби с захоронением урн с прахом умерших. Срок аренды участка рассчитан на 4 года 10 месяцев. Ранее депутат Камшилов заявил, что мэрия Кургана препятствует строительству крематория. Он объяснил это тем, что власти лоббируют интересы похоронных бюро с помощью завышения цен на аренду земли под объект и трудностей в его строительстве частным лицом. Также инсайдеры агентства сообщали, что появился инвестор, который хочет вложить 200 млн рублей в строительство двух крематориев, но ему необходимо для этого больше земли. О том, как возник ажиотаж вокруг создания крематория, и кто был против этой идеи — подробнее в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Кургана повторно выставила на продажу земельный участок площадью 30 000 квадратов, предназначенный для строительства крематория в микрорайоне Зайково. Об этом сообщается на сайте торгов. Первый аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. «Аукцион на право аренды земельного участка площадью 30 000 квадратных метров в микрорайоне Зайково для размещения крематория. Размер ежегодной арендной платы: 5 608 680 рублей. Заявки принимаются до 12 апреля. Подведение итогов 19 апреля», — указано в документации. По договору, инвестору нельзя будет использовать участок для погребения тел и останков умерших, а также для создания стены скорби с захоронением урн с прахом умерших. Срок аренды участка рассчитан на 4 года 10 месяцев. Ранее депутат Камшилов заявил, что мэрия Кургана препятствует строительству крематория. Он объяснил это тем, что власти лоббируют интересы похоронных бюро с помощью завышения цен на аренду земли под объект и трудностей в его строительстве частным лицом. Также инсайдеры агентства сообщали, что появился инвестор, который хочет вложить 200 млн рублей в строительство двух крематориев, но ему необходимо для этого больше земли. О том, как возник ажиотаж вокруг создания крематория, и кто был против этой идеи — подробнее в материале URA.RU.