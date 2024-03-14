14 марта 2024

Власти Кургана повторно выставили на продажу землю под строительство крематория

© Служба новостей «URA.RU»
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Крематорий. Магнитогорск, крематорий, кремулятор, прах
В Кургане ищут инвестора, который купит землю и построит крематорий Фото:
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Мечты о крематории в Кургане

Администрация Кургана повторно выставила на продажу земельный участок площадью 30 000 квадратов, предназначенный для строительства крематория в микрорайоне Зайково. Об этом сообщается на сайте торгов. Первый аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

«Аукцион на право аренды земельного участка площадью 30 000 квадратных метров в микрорайоне Зайково для размещения крематория. Размер ежегодной арендной платы: 5 608 680 рублей. Заявки принимаются до 12 апреля. Подведение итогов 19 апреля», — указано в документации.

По договору, инвестору нельзя будет использовать участок для погребения тел и останков умерших, а также для создания стены скорби с захоронением урн с прахом умерших. Срок аренды участка рассчитан на 4 года 10 месяцев.

Ранее депутат Камшилов заявил, что мэрия Кургана препятствует строительству крематория. Он объяснил это тем, что власти лоббируют интересы похоронных бюро с помощью завышения цен на аренду земли под объект и трудностей в его строительстве частным лицом. Также инсайдеры агентства сообщали, что появился инвестор, который хочет вложить 200 млн рублей в строительство двух крематориев, но ему необходимо для этого больше земли. О том, как возник ажиотаж вокруг создания крематория, и кто был против этой идеи — подробнее в материале URA.RU.

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Администрация Кургана повторно выставила на продажу земельный участок площадью 30 000 квадратов, предназначенный для строительства крематория в микрорайоне Зайково. Об этом сообщается на сайте торгов. Первый аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. «Аукцион на право аренды земельного участка площадью 30 000 квадратных метров в микрорайоне Зайково для размещения крематория. Размер ежегодной арендной платы: 5 608 680 рублей. Заявки принимаются до 12 апреля. Подведение итогов 19 апреля», — указано в документации. По договору, инвестору нельзя будет использовать участок для погребения тел и останков умерших, а также для создания стены скорби с захоронением урн с прахом умерших. Срок аренды участка рассчитан на 4 года 10 месяцев. Ранее депутат Камшилов заявил, что мэрия Кургана препятствует строительству крематория. Он объяснил это тем, что власти лоббируют интересы похоронных бюро с помощью завышения цен на аренду земли под объект и трудностей в его строительстве частным лицом. Также инсайдеры агентства сообщали, что появился инвестор, который хочет вложить 200 млн рублей в строительство двух крематориев, но ему необходимо для этого больше земли. О том, как возник ажиотаж вокруг создания крематория, и кто был против этой идеи — подробнее в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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