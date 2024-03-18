Завод курганского промышленника требует 14 миллионов с фирмы турецкого инвестора

19 марта 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

«Курганстальмост» судится с башкирской компанией турецких инвесторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Завод «Курганстальмост», которым владеет крупный промышленник Дмитрий Парышев, требует 14 миллионов с компании турецкого инвестора — «Лимакмаращавтодороги» из Уфы. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда региона. «ЗАО „Курганстальмост“ подало исковое заявление в Арбитражный суд Курганской области о взыскании 14 203 872 рублей с ООО „Лимакмаращавтодороги“ (ЛМА)», — говорится в картотеке. Гражданское дело открыто по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам поставки. По данным сервиса СБИС, ООО «Лимакмаращавтодороги» зарегистрировано в городе Уфа Республики Башкортостан. Фирма принадлежит АО «ЛИМАК ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» из Турции, которая владеет 49% акций. Также учредителями актива являются турецкие бизнесмены из Москвы — Баджаксыз Турхан Сердар (31%), Караджа Селчук (9%), Эртем Эртан Оккеш (9%), Гюлсерен Синан Аталай (2%). Стоимость бизнеса составляет 890 млн рублей. URA.RU направило запросы в компании. На момент публикации новости ответы не поступили. Ранее URA.RU писало, что московская компания «ДИМ» требует с предприятия «Курганстальмост» более двухсот миллионов рублей. По данным суда, столичная фирма судится с курганским заводом из-за предполагаемого нарушения обязательств по поставкам продукции. Также сообщалось, что «Курганстальмост» пытается отсудить более 14 млн рублей с компании «РБР 16» из Татарстана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Завод «Курганстальмост», которым владеет крупный промышленник Дмитрий Парышев, требует 14 миллионов с компании турецкого инвестора — «Лимакмаращавтодороги» из Уфы. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда региона. «ЗАО „Курганстальмост“ подало исковое заявление в Арбитражный суд Курганской области о взыскании 14 203 872 рублей с ООО „Лимакмаращавтодороги“ (ЛМА)», — говорится в картотеке. Гражданское дело открыто по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам поставки. По данным сервиса СБИС, ООО «Лимакмаращавтодороги» зарегистрировано в городе Уфа Республики Башкортостан. Фирма принадлежит АО «ЛИМАК ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» из Турции, которая владеет 49% акций. Также учредителями актива являются турецкие бизнесмены из Москвы — Баджаксыз Турхан Сердар (31%), Караджа Селчук (9%), Эртем Эртан Оккеш (9%), Гюлсерен Синан Аталай (2%). Стоимость бизнеса составляет 890 млн рублей. URA.RU направило запросы в компании. На момент публикации новости ответы не поступили. Ранее URA.RU писало, что московская компания «ДИМ» требует с предприятия «Курганстальмост» более двухсот миллионов рублей. По данным суда, столичная фирма судится с курганским заводом из-за предполагаемого нарушения обязательств по поставкам продукции. Также сообщалось, что «Курганстальмост» пытается отсудить более 14 млн рублей с компании «РБР 16» из Татарстана.