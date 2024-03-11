Фирма из Москвы требует сотни миллионов рублей с завода «Курганстальмост»

Компания «ДИМ» взыскивает 211 млн с завода «Курганстальмост» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Московская компания «Дороги и мосты» (ДИМ) требует с предприятия «Курганстальмост» более двухсот миллионов рублей. Об этом говорится в судебных материалах.

«АО „Дороги и мосты“ взыскивает 211 176 999 рублей с ЗАО „Курганстальмост“. Судебное заседание запланировано на 8 апреля в Москве», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Согласно судебным материалам, московская фирма судится с курганским заводом из-за предполагаемого нарушения договорных обязательств на поставку продукции. По данным СБИС, директором «ДИМ» является Александр Рябоконь, на предприятии работают свыше 17 тысяч сотрудников.

Гендиректором ЗАО «Курганстальмост» является Дмитрий Парышев. На заводе трудятся свыше двух тысяч человек.

Ранее «Курганстальмост» судился с дорожной фирмой «Аркс МТ» из Москвы из-за долгов, превышающих 151 000 000 рублей. Экономический спор возник из-за договора поставки.