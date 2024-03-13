13 марта 2024

Прокуратура ЯНАО проверит школу, в которой издевались над девочкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, прокурор, обвинение, судебное заседание
Прокуратура Салехарда организовала проверку по обращению на школьный буллинг Фото:

Прокуратура Салехарда (ЯНАО) проверит школу, в которой девочка подвергалась буллингу со стороны учеников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«В результате мониторинга СМИ, выявлена информация, что в школе № 1 в Салехарде допускались случаи нарушения прав ребенка. Прокуратура округа проведет проверку, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе окружной прокуратуры.

Жалобу на неоднократные издевательства над дочерью в школе со стороны учеников опубликовала Элеонора Зносок на личной странице в соцсети «ВКонтакте». На сообщение обратили внимание СМИ. Администрация Салехарда пригласила маму и девочку вместе проработать проблему и устранить негативные последствия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Салехарда (ЯНАО) проверит школу, в которой девочка подвергалась буллингу со стороны учеников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «В результате мониторинга СМИ, выявлена информация, что в школе № 1 в Салехарде допускались случаи нарушения прав ребенка. Прокуратура округа проведет проверку, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе окружной прокуратуры. Жалобу на неоднократные издевательства над дочерью в школе со стороны учеников опубликовала Элеонора Зносок на личной странице в соцсети «ВКонтакте». На сообщение обратили внимание СМИ. Администрация Салехарда пригласила маму и девочку вместе проработать проблему и устранить негативные последствия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...