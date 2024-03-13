Прокуратура ЯНАО проверит школу, в которой издевались над девочкой

Прокуратура Салехарда (ЯНАО) проверит школу, в которой девочка подвергалась буллингу со стороны учеников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«В результате мониторинга СМИ, выявлена информация, что в школе № 1 в Салехарде допускались случаи нарушения прав ребенка. Прокуратура округа проведет проверку, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе окружной прокуратуры.
Жалобу на неоднократные издевательства над дочерью в школе со стороны учеников опубликовала Элеонора Зносок на личной странице в соцсети «ВКонтакте». На сообщение обратили внимание СМИ. Администрация Салехарда пригласила маму и девочку вместе проработать проблему и устранить негативные последствия.
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