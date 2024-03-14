Источник раскрыл подробности о школьниках, занявшихся групповым сексом в Первоуральске

Школьники, занявшиеся групповым сексом в Первоуральске, учатся в одной школе

14 марта 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Следователи возбудили уголовное дело Фото: Илья Московец © URA.RU Сексом с 13-летней девочкой в Первоуральске (Свердловская область) занимались два 14-летних парня. Все они учатся в одной школе в районе Хромпика, пояснил источник из правоохранительных органов. «Участники этой истории из благополучных семей, никто на учете не состоял. Девочка сама позвала мальчиков в гости, одного из них она знала дольше. Информация о том, что в тот день в квартире было шесть подростков, не соответствует действительности. Там, как мне известно, всего было два парня и девочка», — поделился собеседник агентства. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. Известно, что мальчики занимаются спортом. Одному из них недавно сняли швы. «Он получил травму на занятии в бассейне», — рассказал URA.RU его знакомый. По его словам, парни могли заниматься мелким хулиганством. По данным URA.RU, секс между подростками произошел в феврале. По одной из версий, девочка хотела поздравить юношей с 23 Февраля, поэтому позвала к себе. Один из них записал происходящее на телефон, а вскоре эти кадры нашла его мама. Она обратилась в полицию, чтобы наказать девочку, которая, по ее мнению, совратила ее сына. По другой информации, в квартиру к школьнице приходили пять мальчиков, однако двое из них покинули жилище и не участвовали в сексе. Против парней было возбуждено уголовное дело за изнасилование, добавил инсайдер агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сексом с 13-летней девочкой в Первоуральске (Свердловская область) занимались два 14-летних парня. Все они учатся в одной школе в районе Хромпика, пояснил источник из правоохранительных органов. «Участники этой истории из благополучных семей, никто на учете не состоял. Девочка сама позвала мальчиков в гости, одного из них она знала дольше. Информация о том, что в тот день в квартире было шесть подростков, не соответствует действительности. Там, как мне известно, всего было два парня и девочка», — поделился собеседник агентства. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. Известно, что мальчики занимаются спортом. Одному из них недавно сняли швы. «Он получил травму на занятии в бассейне», — рассказал URA.RU его знакомый. По его словам, парни могли заниматься мелким хулиганством. По данным URA.RU, секс между подростками произошел в феврале. По одной из версий, девочка хотела поздравить юношей с 23 Февраля, поэтому позвала к себе. Один из них записал происходящее на телефон, а вскоре эти кадры нашла его мама. Она обратилась в полицию, чтобы наказать девочку, которая, по ее мнению, совратила ее сына. По другой информации, в квартиру к школьнице приходили пять мальчиков, однако двое из них покинули жилище и не участвовали в сексе. Против парней было возбуждено уголовное дело за изнасилование, добавил инсайдер агентства.