Источник раскрыл подробности о школьниках, занявшихся групповым сексом в Первоуральске

Сексом с 13-летней девочкой в Первоуральске (Свердловская область) занимались два 14-летних парня. Все они учатся в одной школе в районе Хромпика, пояснил источник из правоохранительных органов.
«Участники этой истории из благополучных семей, никто на учете не состоял. Девочка сама позвала мальчиков в гости, одного из них она знала дольше. Информация о том, что в тот день в квартире было шесть подростков, не соответствует действительности. Там, как мне известно, всего было два парня и девочка», — поделился собеседник агентства. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.
Известно, что мальчики занимаются спортом. Одному из них недавно сняли швы. «Он получил травму на занятии в бассейне», — рассказал URA.RU его знакомый. По его словам, парни могли заниматься мелким хулиганством.
По данным URA.RU, секс между подростками произошел в феврале. По одной из версий, девочка хотела поздравить юношей с 23 Февраля, поэтому позвала к себе. Один из них записал происходящее на телефон, а вскоре эти кадры нашла его мама. Она обратилась в полицию, чтобы наказать девочку, которая, по ее мнению, совратила ее сына. По другой информации, в квартиру к школьнице приходили пять мальчиков, однако двое из них покинули жилище и не участвовали в сексе. Против парней было возбуждено уголовное дело за изнасилование, добавил инсайдер агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.