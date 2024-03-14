Пермяк, выигравший 27,5 млн рублей в лотерее, получит около 5 килограмм денег

Победитель получит 4,7 тысяч пятитысячных купюр Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Пермского края, который выиграл в лотерее 27,5 млн рублей, получит на руки 23,5 млн рублей. Еще 4 млн рублей уйдут на оплату налогов. URA.RU посчитало, сколько купюр в килограммах и метрах заберет победитель, если решит обналичить свой приз.

«Вес одной пятитысячной купюры составляет один грамм, высота — 0,0125 сантиметров, ширина — 15,7, а длина — 6,9», — сказано на сайте «Банки.ру». Из этого следует, что победитель получит 4,7 тысяч пятитысячных купюр весом 4,7 килограмм. Длина выигрыша составит 738 метров, если положить деньги друг к другу коротким краем.

Если победитель решит сложить из купюр башню, ее высота достигнет 57 сантиметров. А если пермяк будет тратить в месяц не более средней зарплаты, которая по данным Пермьстата равна 60,9 тысяч рублей, может не работать на протяжении 32 лет.

Ранее URA.RU рассказало, что житель Пермского края выиграл в лотерее «Спортлото „6 из 46“» 27,5 млн рублей. Это один из самых крупных призов, которые получали жители региона. Но победитель не спешит оформлять свой приз.

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