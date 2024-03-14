Пермяки на выборах президента смогут проголосовать даже в санаториях

15 марта 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

На всех участках установлены видеокамеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае в 08:00 открылись участки для голосования на выборах президента РФ. Всего в регионе — 1748 УИК, из них 407 — в Перми. В больницах, санаториях и курортах, в аэропорту «Большое Савино», на вокзале «Пермь-II» расположено еще 38 временных участков. «В 08:00 в Пермском крае началось трехдневное голосование на выборах президента. Все участки приступили к работе», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Обеспечивать избирательный процесс будут около 16 тысяч членов участковых избирательных комиссий. Почти 200 тысяч пермяков примут участие в выборах посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Это больше 10% от общей численности избирателей в регионе. Также поступило свыше 50 тысяч заявок на голосование через технологию «Мобильный избиратель». «11 марта завершился прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. Через ДЭГ хотят проголосовать почти 200 тысяч или более 10% от числа избирателей региона», — свидетельствуют данные облизбиркома. По состоянию на 1 января 2024 года в регионе зарегистрировано 1 971 044 избирателя, в том числе в Перми — 770 175. Все участки оснащены камерами. С 881 участка будет обеспечена трансляция на портал видеонаблюдения и в Центр общественного наблюдения; 50 ТИК и 867 УИК оборудованы средствами видеофиксации с круглосуточной записью. Подсчет голосов будет идти с использованием 259 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае в 08:00 открылись участки для голосования на выборах президента РФ. Всего в регионе — 1748 УИК, из них 407 — в Перми. В больницах, санаториях и курортах, в аэропорту «Большое Савино», на вокзале «Пермь-II» расположено еще 38 временных участков. «В 08:00 в Пермском крае началось трехдневное голосование на выборах президента. Все участки приступили к работе», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Обеспечивать избирательный процесс будут около 16 тысяч членов участковых избирательных комиссий. Почти 200 тысяч пермяков примут участие в выборах посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Это больше 10% от общей численности избирателей в регионе. Также поступило свыше 50 тысяч заявок на голосование через технологию «Мобильный избиратель». «11 марта завершился прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. Через ДЭГ хотят проголосовать почти 200 тысяч или более 10% от числа избирателей региона», — свидетельствуют данные облизбиркома. По состоянию на 1 января 2024 года в регионе зарегистрировано 1 971 044 избирателя, в том числе в Перми — 770 175. Все участки оснащены камерами. С 881 участка будет обеспечена трансляция на портал видеонаблюдения и в Центр общественного наблюдения; 50 ТИК и 867 УИК оборудованы средствами видеофиксации с круглосуточной записью. Подсчет голосов будет идти с использованием 259 комплексов обработки избирательных бюллетеней.