В Свердловской области резко подорожали овощи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За неделю в Свердловской области сильнее всего удорожала свекла (архивное фото)
За неделю в Свердловской области сильнее всего удорожала свекла (архивное фото) Фото:

В Свердловской области с 4 марта более чем на 5% поднялась средняя цена за килограмм свеклы. Также, по данным «Свердловскстата» за 11 марта, удорожание более 2% коснулось томатов и свежей капусты.

«Стоимость килограмма свеклы поднялась на 5,35% с 4 марта и теперь составляет 45,72 рубля. Средняя цена за килограмм свежей капусты увеличилась на 3,81% — до 40,38 рубля», — следует из еженедельной статистики.

Также удорожание на 2,9% коснулось томатов, теперь для свердловчан они будут стоить 282,9 рубля. Килограмм моркови за неделю вырос в цене на 1,36% — до 48,82 рубля.

Ранее агентство сообщало, что в Свердловской области на 8% взлетела стоимость свеклы. Также в феврале 2024 года более чем на 3% поднялась средняя цена за килограмм капусты и моркови.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области с 4 марта более чем на 5% поднялась средняя цена за килограмм свеклы. Также, по данным «Свердловскстата» за 11 марта, удорожание более 2% коснулось томатов и свежей капусты. «Стоимость килограмма свеклы поднялась на 5,35% с 4 марта и теперь составляет 45,72 рубля. Средняя цена за килограмм свежей капусты увеличилась на 3,81% — до 40,38 рубля», — следует из еженедельной статистики. Также удорожание на 2,9% коснулось томатов, теперь для свердловчан они будут стоить 282,9 рубля. Килограмм моркови за неделю вырос в цене на 1,36% — до 48,82 рубля. Ранее агентство сообщало, что в Свердловской области на 8% взлетела стоимость свеклы. Также в феврале 2024 года более чем на 3% поднялась средняя цена за килограмм капусты и моркови.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...