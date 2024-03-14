В Свердловской области резко подорожали овощи

В Свердловской области с 4 марта более чем на 5% поднялась средняя цена за килограмм свеклы. Также, по данным «Свердловскстата» за 11 марта, удорожание более 2% коснулось томатов и свежей капусты.
«Стоимость килограмма свеклы поднялась на 5,35% с 4 марта и теперь составляет 45,72 рубля. Средняя цена за килограмм свежей капусты увеличилась на 3,81% — до 40,38 рубля», — следует из еженедельной статистики.
Также удорожание на 2,9% коснулось томатов, теперь для свердловчан они будут стоить 282,9 рубля. Килограмм моркови за неделю вырос в цене на 1,36% — до 48,82 рубля.
Ранее агентство сообщало, что в Свердловской области на 8% взлетела стоимость свеклы. Также в феврале 2024 года более чем на 3% поднялась средняя цена за килограмм капусты и моркови.
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