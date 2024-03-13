В ЯНАО не хватает водителей такси

В Ямало-Ненецком автономном округе сервисы такси борются за кандидатов на должность водителей из-за дефицита кадров. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«В феврале 2024 года в ЯНАО активнее всего компании соперничали за кандидатов в сфере такси. В этой сфере индекс был равен 1,5 балла — это значит, что спрос работодателей заметно превышает предложение соискателей», — говорится в исследовании.
Ранее URA.RU сообщило о том, что автокрановщики, электро и автослесари — самые востребованные профессии в ЯНАО. Данным специалистам работодатель готов платить около 200 тысяч рублей в месяц.
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