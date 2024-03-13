13 марта 2024

В ЯНАО не хватает водителей такси

«Авито Работа»: на Ямале вырос спрос на таксистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в городе. Москва, машины, пробка, трафик, яндекс такси, автомобили, автотранспорт
На Ямале работодатели приглашают в свои компании таксистов Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе сервисы такси борются за кандидатов на должность водителей из-за дефицита кадров. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«В феврале 2024 года в ЯНАО активнее всего компании соперничали за кандидатов в сфере такси. В этой сфере индекс был равен 1,5 балла — это значит, что спрос работодателей заметно превышает предложение соискателей», — говорится в исследовании.

Ранее URA.RU сообщило о том, что автокрановщики, электро и автослесари — самые востребованные профессии в ЯНАО. Данным специалистам работодатель готов платить около 200 тысяч рублей в месяц.

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В Ямало-Ненецком автономном округе сервисы такси борются за кандидатов на должность водителей из-за дефицита кадров. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В феврале 2024 года в ЯНАО активнее всего компании соперничали за кандидатов в сфере такси. В этой сфере индекс был равен 1,5 балла — это значит, что спрос работодателей заметно превышает предложение соискателей», — говорится в исследовании. Ранее URA.RU сообщило о том, что автокрановщики, электро и автослесари — самые востребованные профессии в ЯНАО. Данным специалистам работодатель готов платить около 200 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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