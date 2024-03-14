Чиновники из ХМАО познакомили школьника из Макеевки с легендарным футболистом

Депстрой ХМАО: футболист Мостовой взял шефство над мальчиком из Макеевки

14 марта 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Футболист Мостовой взял шефство над мальчиком из Макеевки Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Знаменитый футболист Александр Мостовой взял шефство над юным спортсменом из Макеевки благодаря департаменту строительства и ЖКХ Югры. О своей мечте заниматься футболом 13-летний Илья Бабарик рассказал на «Елке желаний». В telegram-канале депстроя пояснили, как удалось эту мечту реализовать. «На „Елку желаний“ Илья написал, что хотел бы получить подарок сюрприз, даже не подозревая, что кто-то учтет его спортивные мечты. Но волшебник в лице Депстроя Югры связался с одним из лучших футболистов в истории сборной России — Александром Мостовым и записал его видеобращение специально для Ильи», — сообщили в публикации депстроя ХМАО. Мальчик с семьей переехал на подшефную территорию Югры из Ясиноватой. Он хочет стать футболистом, однако в Макеевке нет дополнительного набора в секцию. Футболист Мостовой в своем видеообращении к мальчику пообещал ему провести совместный матч и помогать в тренировках. «Илья, я знаю, что сейчас очень непростые времена, и ты не можешь полностью отдавать себя футболу. Я думаю, что когда-нибудь мы вместе выйдем на такое футбольное поле и сыграем. И ты мне покажешь все, что умеешь. Огромный тебе привет! Люби футбол, занимайся, тренируйся, посылай мне свои тренировки», — передал футболист в видеообращении. Помимо послания от знаменитого полузащитника, юный футболист получил новый телефон, где уже сохранен номер Мостового. Подарок Илье привез глава департамента строительства и ЖКХ Югры Матвей Каров. Он пообещал организовать тренировки для мальчика и взял с него слово, что тот будет прилежно заниматься. Кроме того, Каров сообщил, что скоро в Макеевке стартует строительство многофункционального спортивного центра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Знаменитый футболист Александр Мостовой взял шефство над юным спортсменом из Макеевки благодаря департаменту строительства и ЖКХ Югры. О своей мечте заниматься футболом 13-летний Илья Бабарик рассказал на «Елке желаний». В telegram-канале депстроя пояснили, как удалось эту мечту реализовать. «На „Елку желаний“ Илья написал, что хотел бы получить подарок сюрприз, даже не подозревая, что кто-то учтет его спортивные мечты. Но волшебник в лице Депстроя Югры связался с одним из лучших футболистов в истории сборной России — Александром Мостовым и записал его видеобращение специально для Ильи», — сообщили в публикации депстроя ХМАО. Мальчик с семьей переехал на подшефную территорию Югры из Ясиноватой. Он хочет стать футболистом, однако в Макеевке нет дополнительного набора в секцию. Футболист Мостовой в своем видеообращении к мальчику пообещал ему провести совместный матч и помогать в тренировках. «Илья, я знаю, что сейчас очень непростые времена, и ты не можешь полностью отдавать себя футболу. Я думаю, что когда-нибудь мы вместе выйдем на такое футбольное поле и сыграем. И ты мне покажешь все, что умеешь. Огромный тебе привет! Люби футбол, занимайся, тренируйся, посылай мне свои тренировки», — передал футболист в видеообращении. Помимо послания от знаменитого полузащитника, юный футболист получил новый телефон, где уже сохранен номер Мостового. Подарок Илье привез глава департамента строительства и ЖКХ Югры Матвей Каров. Он пообещал организовать тренировки для мальчика и взял с него слово, что тот будет прилежно заниматься. Кроме того, Каров сообщил, что скоро в Макеевке стартует строительство многофункционального спортивного центра.