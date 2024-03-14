Макрон сделал неожиданное заявление по НАТО на Украине

Франция не будет инициировать эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Мы никогда не начнем наступление (на Украине — прим. URA.RU). Мы никогда не будем брать на себя такую инициативу», — подчеркнул Макрон в интервью
Это заявление прозвучало на фоне обострения ситуации на Украине и обсуждений возможной роли западных стран в конфликте. Ранее Макрон допустил ввод войск НАТО на Украину. Большинство стран-членов раскритиковали такое заявление французского лидера. URA.RU подготовило подробный материал с реакцией Запада.
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