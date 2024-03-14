Макрон сделал неожиданное заявление по НАТО на Украине

Макрон: Франция отказалась брать инициативу в конфликте на Украине

15 марта 2024 в 00:35 Размер текста - 17 +

Макрон изменил свое мнение по поводу отправки войск на Украину Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция не будет инициировать эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы никогда не начнем наступление (на Украине — прим. URA.RU). Мы никогда не будем брать на себя такую инициативу», — подчеркнул Макрон в интервью телеканалу France 2. Это заявление прозвучало на фоне обострения ситуации на Украине и обсуждений возможной роли западных стран в конфликте. Ранее Макрон допустил ввод войск НАТО на Украину. Большинство стран-членов раскритиковали такое заявление французского лидера. URA.RU подготовило подробный материал с реакцией Запада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Франция не будет инициировать эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы никогда не начнем наступление (на Украине — прим. URA.RU). Мы никогда не будем брать на себя такую инициативу», — подчеркнул Макрон в интервью телеканалу France 2. Это заявление прозвучало на фоне обострения ситуации на Украине и обсуждений возможной роли западных стран в конфликте. Ранее Макрон допустил ввод войск НАТО на Украину. Большинство стран-членов раскритиковали такое заявление французского лидера. URA.RU подготовило подробный материал с реакцией Запада.