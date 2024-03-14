14 марта 2024

Макрон сделал неожиданное заявление по НАТО на Украине

Макрон: Франция отказалась брать инициативу в конфликте на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Макрон изменил свое мнение по поводу отправки войск на Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Франция не будет инициировать эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Мы никогда не начнем наступление (на Украине — прим. URA.RU). Мы никогда не будем брать на себя такую инициативу», — подчеркнул Макрон в интервью телеканалу France 2.

Это заявление прозвучало на фоне обострения ситуации на Украине и обсуждений возможной роли западных стран в конфликте. Ранее Макрон допустил ввод войск НАТО на Украину. Большинство стран-членов раскритиковали такое заявление французского лидера. URA.RU подготовило подробный материал с реакцией Запада.

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Франция не будет инициировать эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы никогда не начнем наступление (на Украине — прим. URA.RU). Мы никогда не будем брать на себя такую инициативу», — подчеркнул Макрон в интервью телеканалу France 2. Это заявление прозвучало на фоне обострения ситуации на Украине и обсуждений возможной роли западных стран в конфликте. Ранее Макрон допустил ввод войск НАТО на Украину. Большинство стран-членов раскритиковали такое заявление французского лидера. URA.RU подготовило подробный материал с реакцией Запада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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