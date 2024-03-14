14 марта 2024

В ЯНАО водитель сбил 59-летнего пешехода

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В ЯНАО водитель сбил пешехода, который передвигался по внутридомовой территории Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) около дома по улице Изыскателей, 9 водитель автомобиля УАЗ сбил 59-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован, ему назначено стационарное лечение, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.

«УАЗ допустил наезд на пешехода 1965 года рождения, двигающегося по внутридомовой территории. В результате ДТП пешеход госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства.

В Новом Уренгое (ЯНАО) водитель автомобиля Hyundai сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пострадавший скончался.

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В Ноябрьске (ЯНАО) около дома по улице Изыскателей, 9 водитель автомобиля УАЗ сбил 59-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован, ему назначено стационарное лечение, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО. «УАЗ допустил наезд на пешехода 1965 года рождения, двигающегося по внутридомовой территории. В результате ДТП пешеход госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства. В Новом Уренгое (ЯНАО) водитель автомобиля Hyundai сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пострадавший скончался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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