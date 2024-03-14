В ЯНАО водитель сбил 59-летнего пешехода

В ЯНАО водитель сбил пешехода, который передвигался по внутридомовой территории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) около дома по улице Изыскателей, 9 водитель автомобиля УАЗ сбил 59-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован, ему назначено стационарное лечение, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.

«УАЗ допустил наезд на пешехода 1965 года рождения, двигающегося по внутридомовой территории. В результате ДТП пешеход госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства.

В Новом Уренгое (ЯНАО) водитель автомобиля Hyundai сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пострадавший скончался.