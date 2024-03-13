13 марта 2024

В Новом Уренгое пешеход погиб под колесами иномарки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , дтп, авария, гибдд, дпс, чс, скорая помошь
В Новом Уренгое водитель сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте Фото:

В Новом Уренгое водитель автомобиля Hyundai сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пострадавший скончался, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного УГИБДД.

«В Новом Уренгое 14 марта на улице Промысловая произошло ДТП. Водитель автомобиля Hyundai допустил наезд на пешехода, который скончался до приезда скорой помощи», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудники проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. В Госавтоинспекции настоятельно просят водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дороге, а пешеходов переходить улицу только в установленных для этого местах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое водитель автомобиля Hyundai сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пострадавший скончался, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного УГИБДД. «В Новом Уренгое 14 марта на улице Промысловая произошло ДТП. Водитель автомобиля Hyundai допустил наезд на пешехода, который скончался до приезда скорой помощи», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. В настоящее время сотрудники проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. В Госавтоинспекции настоятельно просят водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дороге, а пешеходов переходить улицу только в установленных для этого местах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...