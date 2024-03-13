В Новом Уренгое пешеход погиб под колесами иномарки

14 марта 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое водитель сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое водитель автомобиля Hyundai сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пострадавший скончался, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного УГИБДД. «В Новом Уренгое 14 марта на улице Промысловая произошло ДТП. Водитель автомобиля Hyundai допустил наезд на пешехода, который скончался до приезда скорой помощи», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. В настоящее время сотрудники проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. В Госавтоинспекции настоятельно просят водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дороге, а пешеходов переходить улицу только в установленных для этого местах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое водитель автомобиля Hyundai сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пострадавший скончался, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного УГИБДД. «В Новом Уренгое 14 марта на улице Промысловая произошло ДТП. Водитель автомобиля Hyundai допустил наезд на пешехода, который скончался до приезда скорой помощи», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. В настоящее время сотрудники проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. В Госавтоинспекции настоятельно просят водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дороге, а пешеходов переходить улицу только в установленных для этого местах.