Иностранцы приехали в Россию, чтобы поддержать Донбасс

15 марта 2024 в 09:18 Размер текста - 17 +

Делегация, прибывшая в Донбасс, стыдится того, что Запад и Европа выделяют военную помощь Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Общественные деятели-антифашисты из ФРГ, Португалии, Италии, Испании и Бразилии прибыли в ЛНР. Они сделали это, чтобы выразить поддержку жителям Донбасса в борьбе против нацизма и фашизма. Об этом сообщил общественный деятель, председатель общественной организации «Союз землячеств Луганщины» Олег Акимов. «Основная цель — это показать, что жителей Донбасса поддерживают многие из Европейского Союза. И несмотря на официальную позицию европейских стран, официальную позицию правительства, большая часть людей на самом деле поддерживает жителей Донбасса», — передает РИА Новости слова Акимова. Он добавил, что этих людей объединяет борьба против нацизма и фашизма. Члены делегации посетили мемориальный комплекс «Незаживающая рана Донбасса». Иностранцы признались, что стыдятся помощи, выделяемой Европой Украине, ведь она идет на убийство людей. Один из членов делегации рассказал, что по итальянскому телевидению и в прессе происходит сильная манипуляция людьми. При этом немногие знают, что на самом деле происходит в украинском конфликте, заявил лидер итальянской группы Banda Bassotti, прибывшей в ЛНР, Давид Каккьоне. Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что хочет посетить Донбасс. Он планирует лично встретиться с сотрудниками российских дипломатических представительств и узнать об их потребностях. Кроме того, он отметил, что в скором времени будет открыто представительство МИД РФ в Херсонской и Запорожской областях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Общественные деятели-антифашисты из ФРГ, Португалии, Италии, Испании и Бразилии прибыли в ЛНР. Они сделали это, чтобы выразить поддержку жителям Донбасса в борьбе против нацизма и фашизма. Об этом сообщил общественный деятель, председатель общественной организации «Союз землячеств Луганщины» Олег Акимов. «Основная цель — это показать, что жителей Донбасса поддерживают многие из Европейского Союза. И несмотря на официальную позицию европейских стран, официальную позицию правительства, большая часть людей на самом деле поддерживает жителей Донбасса», — передает РИА Новости слова Акимова. Он добавил, что этих людей объединяет борьба против нацизма и фашизма. Члены делегации посетили мемориальный комплекс «Незаживающая рана Донбасса». Иностранцы признались, что стыдятся помощи, выделяемой Европой Украине, ведь она идет на убийство людей. Один из членов делегации рассказал, что по итальянскому телевидению и в прессе происходит сильная манипуляция людьми. При этом немногие знают, что на самом деле происходит в украинском конфликте, заявил лидер итальянской группы Banda Bassotti, прибывшей в ЛНР, Давид Каккьоне. Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что хочет посетить Донбасс. Он планирует лично встретиться с сотрудниками российских дипломатических представительств и узнать об их потребностях. Кроме того, он отметил, что в скором времени будет открыто представительство МИД РФ в Херсонской и Запорожской областях.