14 марта 2024

Губернатор ЯНАО отдал голос за президента РФ. Фото

Губернатор ЯНАО Артюхов принял участие в выборах президента России
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Выборы губернатора Тюменской области, Дмитрий Артюхов
Губернатор Артюхов проголосовал на выборах президента Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в голосовании на выборах президента РФ. Он отдал голос на избирательном участке №1006 в Обдорской гимназии города Салехарда.

«Начались главные дни этого года — выборы нашего будущего, будущих шести лет, будущего развития нашей страны. Я сделал свой выбор за развитие и Россию будущего для наших детей и внуков», — сказал Дмитрий Артюхов.

Выборы в регионе начались одновременно со всей страной, в 8:00. Представители избирательной комиссии прогнозируют высокую явку избирателей на участки — по словам председателя ИК ЯНАО Андрея Гиберта, лично пойдут голосовать более 220 тысяч ямальцев. Ранее URA.RU сообщало об итогах досрочного голосования в регионе.

Дмитрий Артюхов проголосовал на выборах президента РФ
Дмитрий Артюхов проголосовал на выборах президента РФ
Фото:

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в голосовании на выборах президента РФ. Он отдал голос на избирательном участке №1006 в Обдорской гимназии города Салехарда. «Начались главные дни этого года — выборы нашего будущего, будущих шести лет, будущего развития нашей страны. Я сделал свой выбор за развитие и Россию будущего для наших детей и внуков», — сказал Дмитрий Артюхов. Выборы в регионе начались одновременно со всей страной, в 8:00. Представители избирательной комиссии прогнозируют высокую явку избирателей на участки — по словам председателя ИК ЯНАО Андрея Гиберта, лично пойдут голосовать более 220 тысяч ямальцев. Ранее URA.RU сообщало об итогах досрочного голосования в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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