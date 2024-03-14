Губернатор ЯНАО отдал голос за президента РФ. Фото

Губернатор ЯНАО Артюхов принял участие в выборах президента России

15 марта 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

Губернатор Артюхов проголосовал на выборах президента Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в голосовании на выборах президента РФ. Он отдал голос на избирательном участке №1006 в Обдорской гимназии города Салехарда. «Начались главные дни этого года — выборы нашего будущего, будущих шести лет, будущего развития нашей страны. Я сделал свой выбор за развитие и Россию будущего для наших детей и внуков», — сказал Дмитрий Артюхов. Выборы в регионе начались одновременно со всей страной, в 8:00. Представители избирательной комиссии прогнозируют высокую явку избирателей на участки — по словам председателя ИК ЯНАО Андрея Гиберта, лично пойдут голосовать более 220 тысяч ямальцев. Ранее URA.RU сообщало об итогах досрочного голосования в регионе. Дмитрий Артюхов проголосовал на выборах президента РФ Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в голосовании на выборах президента РФ. Он отдал голос на избирательном участке №1006 в Обдорской гимназии города Салехарда. «Начались главные дни этого года — выборы нашего будущего, будущих шести лет, будущего развития нашей страны. Я сделал свой выбор за развитие и Россию будущего для наших детей и внуков», — сказал Дмитрий Артюхов. Выборы в регионе начались одновременно со всей страной, в 8:00. Представители избирательной комиссии прогнозируют высокую явку избирателей на участки — по словам председателя ИК ЯНАО Андрея Гиберта, лично пойдут голосовать более 220 тысяч ямальцев. Ранее URA.RU сообщало об итогах досрочного голосования в регионе.