Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в голосовании на выборах президента РФ. Он отдал голос на избирательном участке №1006 в Обдорской гимназии города Салехарда.
«Начались главные дни этого года — выборы нашего будущего, будущих шести лет, будущего развития нашей страны. Я сделал свой выбор за развитие и Россию будущего для наших детей и внуков», — сказал Дмитрий Артюхов.
Выборы в регионе начались одновременно со всей страной, в 8:00. Представители избирательной комиссии прогнозируют высокую явку избирателей на участки — по словам председателя ИК ЯНАО Андрея Гиберта, лично пойдут голосовать более 220 тысяч ямальцев. Ранее URA.RU сообщало об итогах досрочного голосования в регионе.
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