Медведев приехал на границу с Финляндией и НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил город Светогорск в Ленинградской области. Там он осмотрел автомобильный пункт пропуска, расположенный непосредственно на границе с Финляндией и НАТО.
В ходе визита Медведев отметил, что на участке государственной границы сохраняется спокойная обстановка. «Осмотрели границу — все тихо и спокойно, никто не пересекает. Это не наше решение, однако будем наблюдать за дальнейшим развитием ситуации», — передает слова Медведева ТАСС. Журналист уточнил, что зампред Совбеза при этом посмеялся.
Кроме того, Медведев подчеркнул, что российская сторона будет принимать во внимание изменения в характере двусторонних отношений, связанные с вступлением Финляндии в НАТО. Страна стала членом Альянса 4 апреля 2023 года. По словам Медведева, из-за членства в НАТО для Финляндии будут последствия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.