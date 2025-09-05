Зеленский: на Украине будут тысячи солдат НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах разместить на территории страны тысячи военнослужащих НАТО. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Трансляция велась в социальных сетях главы словацкого правительства. По словам Зеленского, переговоры о численности и деталях присутствия альянса продолжаются.
«Пока еще рано об этом говорить, мы все это обсуждаем… Однако развертывание будет осуществляться не в малом количестве, а в тысячах. И это действительно так», — заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.
Вопрос о размещении иностранных войск на Украине вновь стал актуальным после встречи «коалиции желающих» в Париже 4 сентября 2025 года, где 26 стран выразили готовность участвовать в формировании контингента для Украины после установления перемирия. Ряд государств, включая Хорватию, Польшу, Италию и Румынию заявили, что не планируют отправлять своих военных на украинскую территорию. Россия неоднократно подчеркивала, что любые силы НАТО на Украине будут рассматриваться как военные цели.
Зеленский также 5 сентября в Ужгороде провел встречу с председателем ЕС Антониу Коштой. Стороны обсудили участие страны в европейских инициативах, санкционную политику и перспективы интеграции в Евросоюз.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.