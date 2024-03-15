Трое детей погибли в результате ночного обстрела Донецка

15 марта 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Снаряд попал в частный дом, где жили дети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ погибли трое детей. Снаряд при этом попал в частный дом, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. «Погибло трое детей — девушка 2007 г. р., девочка 2021 г. р. и мальчик 2014 г. р.», — заявил Кулемзин. Об этом он написал в своем telegram-канале . Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела Донецка и Горловки пострадали шесть мирных жителей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ погибли трое детей. Снаряд при этом попал в частный дом, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. «Погибло трое детей — девушка 2007 г. р., девочка 2021 г. р. и мальчик 2014 г. р.», — заявил Кулемзин. Об этом он написал в своем telegram-канале. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела Донецка и Горловки пострадали шесть мирных жителей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.