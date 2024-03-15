Трое детей погибли в результате ночного обстрела Донецка

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Город. Курган, бсмп, медицина, больница, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помощь
Снаряд попал в частный дом, где жили дети Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ погибли трое детей. Снаряд при этом попал в частный дом, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

«Погибло трое детей — девушка 2007 г. р., девочка 2021 г. р. и мальчик 2014 г. р.», — заявил Кулемзин. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела Донецка и Горловки пострадали шесть мирных жителей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

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В результате ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ погибли трое детей. Снаряд при этом попал в частный дом, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. «Погибло трое детей — девушка 2007 г. р., девочка 2021 г. р. и мальчик 2014 г. р.», — заявил Кулемзин. Об этом он написал в своем telegram-канале. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела Донецка и Горловки пострадали шесть мирных жителей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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