Сотрудники ФСБ заподозрили тюменского полицейского в разглашении государственной тайны

Сотрудника тюменской полиции будут судить за разглашение государственной тайны

15 марта 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Тюменскому силовику грозит до четырех лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственным подразделением РУ ФСБ России по Тюменской области задержан сотрудник полиции, который обвиняется в разглашении государственной тайны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что силовику грозит до четырех лет лишения свободы. «По версии следствия, подозреваемый, действуя умышленно, желая обозначить свою осведомленность в сведениях ограниченного характера перед лицами, не имеющими допуска к указанной информации, разгласил сведения, которые были доверены ему по службе. Об уголовной ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, был предупрежден и в соответствии с должностной инструкцией принял обязательство по ее хранению», — сообщили агентству в РУ ФСБ по Тюменской области. Там добавили, что на мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст. 283 УК России — разглашение государственной тайны. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени сотрудника полиции обвинили в незаконном распространение чужих личных данных. Силовик передал своему знакомому информацию о местонахождении и передвижении одного из горожан. После этого он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст. 137 УК РФ — незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия, совершенные лицом с использованием своего служебного положения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственным подразделением РУ ФСБ России по Тюменской области задержан сотрудник полиции, который обвиняется в разглашении государственной тайны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что силовику грозит до четырех лет лишения свободы. «По версии следствия, подозреваемый, действуя умышленно, желая обозначить свою осведомленность в сведениях ограниченного характера перед лицами, не имеющими допуска к указанной информации, разгласил сведения, которые были доверены ему по службе. Об уголовной ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, был предупрежден и в соответствии с должностной инструкцией принял обязательство по ее хранению», — сообщили агентству в РУ ФСБ по Тюменской области. Там добавили, что на мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст. 283 УК России — разглашение государственной тайны. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени сотрудника полиции обвинили в незаконном распространение чужих личных данных. Силовик передал своему знакомому информацию о местонахождении и передвижении одного из горожан. После этого он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст. 137 УК РФ — незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия, совершенные лицом с использованием своего служебного положения.