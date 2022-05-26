Тюменскому силовику грозит тюрьма за незаконную помощь другу

27 мая 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

Обвиняемый передал своему знакомому конфиденциальную информацию об одном из местных жителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудника полиции будут судить в Тюмени за незаконное распространение чужих личных данных. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Прокуратура Калининского административного округа Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника полиции. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия, совершенные лицом с использованием своего служебного положения)», — сообщает пресс-служба ведомства. Обвиняемый, используя свое служебное положение, передал, по просьбе знакомого, информацию о местонахождении и передвижении одного из жителей Тюмени. В настоящий момент уголовное дело для рассмотрения по существу передано в Калининский районный суд Тюменской области.

Сотрудника полиции будут судить в Тюмени за незаконное распространение чужих личных данных. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Прокуратура Калининского административного округа Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника полиции. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия, совершенные лицом с использованием своего служебного положения)», — сообщает пресс-служба ведомства. Обвиняемый, используя свое служебное положение, передал, по просьбе знакомого, информацию о местонахождении и передвижении одного из жителей Тюмени. В настоящий момент уголовное дело для рассмотрения по существу передано в Калининский районный суд Тюменской области.