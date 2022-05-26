26 мая 2022

Тюменскому силовику грозит тюрьма за незаконную помощь другу

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания. Тюмень, прокуратура, прокуратура тюменской области, прокуратура тюмени
Обвиняемый передал своему знакомому конфиденциальную информацию об одном из местных жителей Фото:

Сотрудника полиции будут судить в Тюмени за незаконное распространение чужих личных данных. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Прокуратура Калининского административного округа Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника полиции. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия, совершенные лицом с использованием своего служебного положения)», — сообщает пресс-служба ведомства.

Обвиняемый, используя свое служебное положение, передал, по просьбе знакомого, информацию о местонахождении и передвижении одного из жителей Тюмени. В настоящий момент уголовное дело для рассмотрения по существу передано в Калининский районный суд Тюменской области.

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Сотрудника полиции будут судить в Тюмени за незаконное распространение чужих личных данных. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Прокуратура Калининского административного округа Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника полиции. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия, совершенные лицом с использованием своего служебного положения)», — сообщает пресс-служба ведомства. Обвиняемый, используя свое служебное положение, передал, по просьбе знакомого, информацию о местонахождении и передвижении одного из жителей Тюмени. В настоящий момент уголовное дело для рассмотрения по существу передано в Калининский районный суд Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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