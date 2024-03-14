14 марта 2024

Куйвашев отказался бороться за подарки в дни выборов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Куйвашев голосовал на территории гимназии №104
Евгений Куйвашев голосовал на территории гимназии №104 Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Губернатор Евгений Куйвашев не будет участвовать в викторине «Опорный край», которая приурочена к 90-летию региона и которая по срокам совпала с президентскими выборами. Об этом Куйвашев рассказал URA.RU сразу после голосования на избирательном участке.

«Боюсь победить», — шутливо объяснил губернатор свое решение. Он также призвал всех свердловчан выразить свою гражданскую позицию 15—17 марта.

Инструкцию, как поучаствовать в викторине, URA.RU публиковало накануне. Для тех, кто голосует электронно, порядок отдельный: выдача специальных карточек будет проходить 18 марта в специальных пунктах, адреса которых опубликуют позднее. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Эта акция — едва ли не самая масштабная в стране.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Евгений Куйвашев не будет участвовать в викторине «Опорный край», которая приурочена к 90-летию региона и которая по срокам совпала с президентскими выборами. Об этом Куйвашев рассказал URA.RU сразу после голосования на избирательном участке. «Боюсь победить», — шутливо объяснил губернатор свое решение. Он также призвал всех свердловчан выразить свою гражданскую позицию 15—17 марта. Инструкцию, как поучаствовать в викторине, URA.RU публиковало накануне. Для тех, кто голосует электронно, порядок отдельный: выдача специальных карточек будет проходить 18 марта в специальных пунктах, адреса которых опубликуют позднее. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Эта акция — едва ли не самая масштабная в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...