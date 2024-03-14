Куйвашев отказался бороться за подарки в дни выборов

Губернатор Евгений Куйвашев не будет участвовать в викторине «Опорный край», которая приурочена к 90-летию региона и которая по срокам совпала с президентскими выборами. Об этом Куйвашев рассказал URA.RU сразу после голосования на избирательном участке.
«Боюсь победить», — шутливо объяснил губернатор свое решение. Он также призвал всех свердловчан выразить свою гражданскую позицию 15—17 марта.
Инструкцию, как поучаствовать в викторине, URA.RU публиковало накануне. Для тех, кто голосует электронно, порядок отдельный: выдача специальных карточек будет проходить 18 марта в специальных пунктах, адреса которых опубликуют позднее. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Эта акция — едва ли не самая масштабная в стране.
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