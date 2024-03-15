В России подорожает любимый продукт россиян

В России прогнозируют подорожание шоколада

15 марта 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

На фоне сильного подорожания какао-бобов производители могут поменять рецептуру шоколада Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Экономист Вячеслав Чеглов спрогнозировал рост цен на шоколад в российских магазинах на 15%. На фоне того, что цены на какао-бобы в мире выросли более чем на 50%, и из-за остановки крупнейших заводов, производители шоколада не заинтересованы шокировать потребителя ценниками. Они пойдут на увеличение вкусовых добавок и снижение качества фасовки, заявил эксперт. «В ближайшие месяцы опт и розница в России будут продавать товарные остатки шоколада, и они не заинтересованы получить „шоковую“ реакцию потребителя. Скорее всего, производители пойдут на сокращение порций или дальнейшее снижение содержания какао-бобов в шоколаде», — цитирует доктора экономических наук, профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслава Чеглова «Газета.ру» . Чеглов также отметил, что настоящий шоколад, как и кондитерские изделия с ним, давно стали деликатесом в России и доступны не каждому. В основном россияне повседневно потребляют продукт, который содержит мало какао-бобов и много вкусовых добавок. При этом эксперт исключил снижение потребления шоколада в России на фоне роста цен. Reuters ранее предрекло шоколадный кризис из-за остановки заводов в Африке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экономист Вячеслав Чеглов спрогнозировал рост цен на шоколад в российских магазинах на 15%. На фоне того, что цены на какао-бобы в мире выросли более чем на 50%, и из-за остановки крупнейших заводов, производители шоколада не заинтересованы шокировать потребителя ценниками. Они пойдут на увеличение вкусовых добавок и снижение качества фасовки, заявил эксперт. «В ближайшие месяцы опт и розница в России будут продавать товарные остатки шоколада, и они не заинтересованы получить „шоковую“ реакцию потребителя. Скорее всего, производители пойдут на сокращение порций или дальнейшее снижение содержания какао-бобов в шоколаде», — цитирует доктора экономических наук, профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслава Чеглова «Газета.ру». Чеглов также отметил, что настоящий шоколад, как и кондитерские изделия с ним, давно стали деликатесом в России и доступны не каждому. В основном россияне повседневно потребляют продукт, который содержит мало какао-бобов и много вкусовых добавок. При этом эксперт исключил снижение потребления шоколада в России на фоне роста цен. Reuters ранее предрекло шоколадный кризис из-за остановки заводов в Африке.