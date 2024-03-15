«Единая Россия» начала выполнять поручения из послания Путина

15 марта 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев отметил, что партия в короткие сроки реализирует предложения по реализации нацпроектов Фото: пресс-служба «Единой России» новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 В главный партийный документ «Единой России» — народную программу — войдут все задачи, которые поставил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию. Председатель партии Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии заявил, что ЕР в короткие сроки разработает и представит предложения по реализации нацпроектов. «Мы должны и дальше активно участвовать в разработке и реализации программ, которые отвечают интересам миллионов людей. Важно создавать все условия, чтобы наши граждане непосредственно включались в решение насущных проблем, участвовали в работе органов исполнительной власти, местного самоуправления», — отметил Дмитрий Медведев. Его слова приводит пресс-служба «Единой России». Медведев уточнил, что самое главное — это укрепление механизма обратной связи. По его словам, именно он помогает налаживать взаимодействие между властью и гражданами. Медведев сообщил, что партия в короткие сроки разработает и представит в правительство инструменты по реализации поставленных президентом задач. В первую очередь они будут касаться пяти новых нацпроектов: «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Семья», «Кадры» и «Экономика данных». По словам председателя партии, «Единая Россия» будет активно участвовать в строительстве новых школ и спортивных объектов. Особое внимание будет уделено расселению из ветхого жилья. Помимо этого, партия будет заниматься обновлением налоговой системы, новой моделью оплаты труда бюджетников и поддержкой многодетных семей. «Сформированы более 100 новых показателей программного документа. „Единая Россия“ вместе с правительством, вместе с нашей фракцией в Госдуме и с сенаторами подготовит соответствующие изменения в нормативную базу. Таким образом, все решения президента заработают в самое ближайшее время», — поделился секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Послание Путина Федеральному Собранию состоялось 29 февраля. На нем президент озвучил планы по развитию страны не только на ближайшее время, но и на шесть лет вперед. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В главный партийный документ «Единой России» — народную программу — войдут все задачи, которые поставил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию. Председатель партии Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии заявил, что ЕР в короткие сроки разработает и представит предложения по реализации нацпроектов. «Мы должны и дальше активно участвовать в разработке и реализации программ, которые отвечают интересам миллионов людей. Важно создавать все условия, чтобы наши граждане непосредственно включались в решение насущных проблем, участвовали в работе органов исполнительной власти, местного самоуправления», — отметил Дмитрий Медведев. Его слова приводит пресс-служба «Единой России». Медведев уточнил, что самое главное — это укрепление механизма обратной связи. По его словам, именно он помогает налаживать взаимодействие между властью и гражданами. Медведев сообщил, что партия в короткие сроки разработает и представит в правительство инструменты по реализации поставленных президентом задач. В первую очередь они будут касаться пяти новых нацпроектов: «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Семья», «Кадры» и «Экономика данных». По словам председателя партии, «Единая Россия» будет активно участвовать в строительстве новых школ и спортивных объектов. Особое внимание будет уделено расселению из ветхого жилья. Помимо этого, партия будет заниматься обновлением налоговой системы, новой моделью оплаты труда бюджетников и поддержкой многодетных семей. «Сформированы более 100 новых показателей программного документа. „Единая Россия“ вместе с правительством, вместе с нашей фракцией в Госдуме и с сенаторами подготовит соответствующие изменения в нормативную базу. Таким образом, все решения президента заработают в самое ближайшее время», — поделился секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Послание Путина Федеральному Собранию состоялось 29 февраля. На нем президент озвучил планы по развитию страны не только на ближайшее время, но и на шесть лет вперед.