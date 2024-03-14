ФАС приостановила закупку анализатора спермы для больницы в ЯНАО

Управление Федеральной антимонопольной службы по ЯНАО приостановило торги на поставку анализатора спермы для Новоуренгойской ЦГБ. Жалобу подало ООО «Медтехника», которое не смогло участвовать в аукционе. Компания считает, что заказчик намеренно ограничил потенциальных участников торгов, следует из данных АИС «Закупки».
«Приостановлено определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта по жалобе… ООО „Медтехника“. Орган контроля: Управление Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу», — сообщается в карточке жалобы на сайте АИС «Закупки». Наименование закупки: поставка медицинского изделия — анализатор спермы. Начальная цена договора — 5,8 млн рублей.
Как указывается в жалобе ООО «Медтехника», опубликованной на сайте торговой площадки, положения документации заказчика имеют признаки ограничения количества участников торгов. «…указанная закупка будет проведена только для лиц, имеющих договорные отношения с определенным производителем товара», — указывается в жалобе заявителя. В частности, при анализе требований техдокументации заказчика представитель ООО «Медтехника» обратил внимание на то, что некоторые характеристики товара соответствуют конкретному анализатору спермы, который поставляет только один производитель из Австрии.
ООО «Медтехника» просит выдать Новоуренгойской ЦГБ и окружному департаменту госзаказа предписание на устранение нарушений. Рассмотрение жалобы заявителя в ФАС запланировали на 15 марта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.