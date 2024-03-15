В ЯНАО многодетным погорельцам пришлось жить в социальном центре

В поселке Тазовском (ЯНАО) многодетная семья была вынуждена жить в социальном центре из-за пожара, который разрушил из дом. Об этом URA.RU сообщил депутат Тюменской областной Думы Иван Вершинин.
«Мы проживали по социальному найму, в данный момент моя семья, я и пятеро детей, проживаем в центре социального обслуживания „Забота“. Здесь нет условий для нормального существования с детьми. 15 января местная администрация передала ключи для заселения с детьми в квартиру, куда мы не можем заселиться, так как квартира маленькой площади. Нас 6 человек, дети взрослые, разнополые. Квартира находится в плачевном состоянии, окна частично разбиты, уличная и межкомнатные двери сломаны, стены и потолки ободраны. Акта передачи от бывших жильцов не было, администрация не проверяла состояние квартиры», — обратилась многодетная мать к депутату Ивану Вершинину.
Думец помог погорельцам получить жилье из маневренного фонда с достойными условиями проживания. На период ремонта сгоревшего дома семье было предоставлено муниципальное жилье, с большей квадратурой.
Ранее URA.RU писало о пожаре, который случился в Тазовском (ЯНАО) 6 января. Спасатели вытащили из горящего дома пятерых жильцов, четыре человека попали в больницу. На данный момент принято решение о капитальном ремонте двухэтажного сгоревшего дома, который продлится не менее 4 месяцев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.