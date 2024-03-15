В ЯНАО многодетным погорельцам пришлось жить в социальном центре

Думец помог многодетной семье погорельцев получить жилье в Тазовском

Пострадавшая при пожаре многодетная семья в Тазовском пожаловалась депутату на условия в социальном центре Фото: Анна Майорова © URA.RU

В поселке Тазовском (ЯНАО) многодетная семья была вынуждена жить в социальном центре из-за пожара, который разрушил из дом. Об этом URA.RU сообщил депутат Тюменской областной Думы Иван Вершинин.

«Мы проживали по социальному найму, в данный момент моя семья, я и пятеро детей, проживаем в центре социального обслуживания „Забота“. Здесь нет условий для нормального существования с детьми. 15 января местная администрация передала ключи для заселения с детьми в квартиру, куда мы не можем заселиться, так как квартира маленькой площади. Нас 6 человек, дети взрослые, разнополые. Квартира находится в плачевном состоянии, окна частично разбиты, уличная и межкомнатные двери сломаны, стены и потолки ободраны. Акта передачи от бывших жильцов не было, администрация не проверяла состояние квартиры», — обратилась многодетная мать к депутату Ивану Вершинину.

Думец помог погорельцам получить жилье из маневренного фонда с достойными условиями проживания. На период ремонта сгоревшего дома семье было предоставлено муниципальное жилье, с большей квадратурой.

Ранее URA.RU писало о пожаре, который случился в Тазовском (ЯНАО) 6 января. Спасатели вытащили из горящего дома пятерых жильцов, четыре человека попали в больницу. На данный момент принято решение о капитальном ремонте двухэтажного сгоревшего дома, который продлится не менее 4 месяцев.