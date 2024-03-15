Тюменцы на викторине бесплатно получили колонки, телевизоры и велосипеды

Также победители выиграли микроволновки, наушники, электрочайники, тостеры, турпакеты, фены и колонки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюмени на викторине «Люби свой край» жители выиграли электрические щетки, телевизоры, тостеры и колонки. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«Участники викторины „Люби свой край“ в Тюменской области продолжают получать ценные подарки. К этому часу тюменцы стали обладателями: трех смартфонов, четырех телевизоров, ноутбука, двух велосипедов», — сообщили в инфоцентре.

Также победители выиграли микроволновки, наушники, электрочайники, тостеры, турпакеты, фены и колонки. Узнать адреса площадок викторины можно на портале «Тюмень — наш дом». Ранее URA.RU писало, как принять участие в розыгрыше машин и квартир. По словам волонтеров, чем раньше зарегистрироваться в викторине, тем больше шанс что-то выиграть.