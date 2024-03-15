Тюменцы на викторине бесплатно получили колонки, телевизоры и велосипеды

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Послание губернатора Пермского края. Пермь, подарки, презенты, призентация
Также победители выиграли микроволновки, наушники, электрочайники, тостеры, турпакеты, фены и колонки Фото:

В Тюмени на викторине «Люби свой край» жители выиграли электрические щетки, телевизоры, тостеры и колонки. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«Участники викторины „Люби свой край“ в Тюменской области продолжают получать ценные подарки. К этому часу тюменцы стали обладателями: трех смартфонов, четырех телевизоров, ноутбука, двух велосипедов», — сообщили в инфоцентре.

Также победители выиграли микроволновки, наушники, электрочайники, тостеры, турпакеты, фены и колонки. Узнать адреса площадок викторины можно на портале «Тюмень — наш дом». Ранее URA.RU писало, как принять участие в розыгрыше машин и квартир. По словам волонтеров, чем раньше зарегистрироваться в викторине, тем больше шанс что-то выиграть.

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В Тюмени на викторине «Люби свой край» жители выиграли электрические щетки, телевизоры, тостеры и колонки. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. «Участники викторины „Люби свой край“ в Тюменской области продолжают получать ценные подарки. К этому часу тюменцы стали обладателями: трех смартфонов, четырех телевизоров, ноутбука, двух велосипедов», — сообщили в инфоцентре. Также победители выиграли микроволновки, наушники, электрочайники, тостеры, турпакеты, фены и колонки. Узнать адреса площадок викторины можно на портале «Тюмень — наш дом». Ранее URA.RU писало, как принять участие в розыгрыше машин и квартир. По словам волонтеров, чем раньше зарегистрироваться в викторине, тем больше шанс что-то выиграть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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