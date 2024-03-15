Главврач пермской больницы возглавил медучреждение в Северодонецке

15 марта 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Сейчас Андрей Котомин возглавляет сразу две больницы Фото: Анна Майорова © URA.RU Главный врач Осинской ЦРБ Андрей Котомин возглавил многопрофильную больницу в Северодонецке. Об этом URA.RU рассказал источник знакомый с ситуацией. «Котомин совмещает две должности — он остался главврачом Осинской больницы и на четыре месяца назначен главврачом Северодонецкой. Его задача там, чтобы больница прошла лицензирование по российскому законодательству. За время своей работы Северодонецке Котомин должен объединить шесть больниц в одну», — рассказал собеседник агентства. Дозвониться до Котомина URA.RU не удалось. Источники отмечают, что остаться на двух должностях одновременно Котомину позволил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который поручился за врача. Вместе с Котоминым в Северодонец отправился бывший вице-мэр Осы по социальным вопросам Сергей Мошев. Андрей Котомин окончил лечебный факультет Пермского государственного мединститута в 1989 году. С 1998 по 2001 он был заведующим травматологического отделения в больнице Осы, после чего занял кресло главного врача. Котомин имеет сертификаты по трем специальностям: «организация здравоохранения», «травматология и ортопедия» и «хирургия». Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал о планах по восстановлению 14 объектов в Северодонецке. По его словам, Пермь и Северодонецк тесно связаны уже долгие годы. Во время Второй мировой войны туковый завод (по производству азота) был эвакуирован из Северодонецка в Губаху. За 2023 год Пермский край принял участие в восстановлении восьми городских объектов. Также регион регулярно отправляет туда гуманитарные грузы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный врач Осинской ЦРБ Андрей Котомин возглавил многопрофильную больницу в Северодонецке. Об этом URA.RU рассказал источник знакомый с ситуацией. «Котомин совмещает две должности — он остался главврачом Осинской больницы и на четыре месяца назначен главврачом Северодонецкой. Его задача там, чтобы больница прошла лицензирование по российскому законодательству. За время своей работы Северодонецке Котомин должен объединить шесть больниц в одну», — рассказал собеседник агентства. Дозвониться до Котомина URA.RU не удалось. Источники отмечают, что остаться на двух должностях одновременно Котомину позволил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который поручился за врача. Вместе с Котоминым в Северодонец отправился бывший вице-мэр Осы по социальным вопросам Сергей Мошев. Андрей Котомин окончил лечебный факультет Пермского государственного мединститута в 1989 году. С 1998 по 2001 он был заведующим травматологического отделения в больнице Осы, после чего занял кресло главного врача. Котомин имеет сертификаты по трем специальностям: «организация здравоохранения», «травматология и ортопедия» и «хирургия». Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал о планах по восстановлению 14 объектов в Северодонецке. По его словам, Пермь и Северодонецк тесно связаны уже долгие годы. Во время Второй мировой войны туковый завод (по производству азота) был эвакуирован из Северодонецка в Губаху. За 2023 год Пермский край принял участие в восстановлении восьми городских объектов. Также регион регулярно отправляет туда гуманитарные грузы.