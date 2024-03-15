Пермской молодежи пообещали новые сертификаты в бассейн и термы на выборах президента

Пермская молодежь вновь сможет получить в подарок сертификат в термы и бассейн

Сертификаты в термы пермяки разобрали первыми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Организаторы молодежной акции на выборах президента в Пермском крае пообещали увеличить число сертификатов в бассейн и термы. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к краевому предвыборному штабу. Эти подарки пермяки в возрасте от 18 до 35 лет разобрали за считанные часы.

«Новые сертификаты в бассейны и термы поступят в субботу, 16 марта. Подарков хватит на всех», — отметил источник.

Сегодня же участникам доступны другие призы: билеты на спортивные мероприятия и в кино. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки в рамках акции на выборах президента за полтора часа разобрали сертификаты в «Пермские термы», и за четыре часа — сертификаты в бассейн «Олимпия». В акции принимают участие молодые люди от 18 до 35 лет.