Пермской молодежи пообещали новые сертификаты в бассейн и термы на выборах президента

Пермская молодежь вновь сможет получить в подарок сертификат в термы и бассейн
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Стройплощадка Дом Учителя. Пермь, пермские термы
Сертификаты в термы пермяки разобрали первыми Фото:

Организаторы молодежной акции на выборах президента в Пермском крае пообещали увеличить число сертификатов в бассейн и термы. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к краевому предвыборному штабу. Эти подарки пермяки в возрасте от 18 до 35 лет разобрали за считанные часы.

«Новые сертификаты в бассейны и термы поступят в субботу, 16 марта. Подарков хватит на всех», — отметил источник.

Сегодня же участникам доступны другие призы: билеты на спортивные мероприятия и в кино. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки в рамках акции на выборах президента за полтора часа разобрали сертификаты в «Пермские термы», и за четыре часа — сертификаты в бассейн «Олимпия». В акции принимают участие молодые люди от 18 до 35 лет.

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Организаторы молодежной акции на выборах президента в Пермском крае пообещали увеличить число сертификатов в бассейн и термы. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к краевому предвыборному штабу. Эти подарки пермяки в возрасте от 18 до 35 лет разобрали за считанные часы. «Новые сертификаты в бассейны и термы поступят в субботу, 16 марта. Подарков хватит на всех», — отметил источник. Сегодня же участникам доступны другие призы: билеты на спортивные мероприятия и в кино. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки в рамках акции на выборах президента за полтора часа разобрали сертификаты в «Пермские термы», и за четыре часа — сертификаты в бассейн «Олимпия». В акции принимают участие молодые люди от 18 до 35 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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