В российских регионах произошли провокации на избирательных участках

15 марта 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Неизвестные влили в ящик для голосования зеленку и чернила Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В нескольких регионах России во время выборов президента РФ были зафиксированы инциденты с порчей бюллетеней. Нарушители вливали в ящик для голосования зеленку и чернила, поджигали урны. Эти инциденты могут быть провокацией со стороны украинских спецслужб. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. «Жидкость зеленого цвета плеснули в урны для голосования на двух избирательных участках в городе Борисоглебск Воронежской области», — сообщило РИА Новости со ссылкой на правительство региона. Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев также сообщил о подобных происшествиях в Ростовской области. Там неизвестные влили в урну чернила. В ЦИК отметили, что нарушителям пообещали деньги и вознаграждение, сообщает местный информационный портал «Ростовская область сегодня». На всех участках, где произошли подобные инциденты, голосование продолжается в штатном режиме. Возле стационарных ящиков там постоянно дежурят члены УИК. Ранее telegram-канал « Погоны и галстуки» рассказывал о том, что в ХМАО женщина попыталась сжечь урну с бюллетенями. Bazа сообщала о том, что женщина подожгла будку для голосования в Москве. В Петербурге на избирательном участке бросили коктейль Молотова, писала «Фонтанка». Эти происшествия, скорее всего, могли быть устроены украинскими спецслужбами, которые используют особый способ обмана граждан. Например, они звонят «жертвам» по телефону, заставляют их брать кредиты, а затем просят выполнять задания, чтобы вернуть деньги. Такая ситуация, например, произошла с жителем Советска Калининградской области. Мужчина перевел аферистам 300 тысяч рублей, а затем облил зеленкой сотрудницу банка. Об этом инциденте сообщало издание MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В нескольких регионах России во время выборов президента РФ были зафиксированы инциденты с порчей бюллетеней. Нарушители вливали в ящик для голосования зеленку и чернила, поджигали урны. Эти инциденты могут быть провокацией со стороны украинских спецслужб. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. «Жидкость зеленого цвета плеснули в урны для голосования на двух избирательных участках в городе Борисоглебск Воронежской области», — сообщило РИА Новости со ссылкой на правительство региона. Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев также сообщил о подобных происшествиях в Ростовской области. Там неизвестные влили в урну чернила. В ЦИК отметили, что нарушителям пообещали деньги и вознаграждение, сообщает местный информационный портал «Ростовская область сегодня». На всех участках, где произошли подобные инциденты, голосование продолжается в штатном режиме. Возле стационарных ящиков там постоянно дежурят члены УИК. Ранее telegram-канал «Погоны и галстуки» рассказывал о том, что в ХМАО женщина попыталась сжечь урну с бюллетенями. Bazа сообщала о том, что женщина подожгла будку для голосования в Москве. В Петербурге на избирательном участке бросили коктейль Молотова, писала «Фонтанка». Эти происшествия, скорее всего, могли быть устроены украинскими спецслужбами, которые используют особый способ обмана граждан. Например, они звонят «жертвам» по телефону, заставляют их брать кредиты, а затем просят выполнять задания, чтобы вернуть деньги. Такая ситуация, например, произошла с жителем Советска Калининградской области. Мужчина перевел аферистам 300 тысяч рублей, а затем облил зеленкой сотрудницу банка. Об этом инциденте сообщало издание MK.RU.