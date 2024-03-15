Жительница Кургана получила обморожение на процедуре у косметолога

15 марта 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Клиентка косметолога после криолиполиза лечила обморожение Фото: Размик Закарян © URA.RU Жительница Кургана четвертый год скрывает следы на теле от обморожения, которое получила на процедуре криолиполиза. Своей историей неудачного посещения косметологов женщина поделилась с URA.RU. «В 2020 году я увидела на странице во „ВКонтакте“ у косметолога Галины Смертиной рекламу новой услуги — криолиполиз. Процедура обещала уменьшение жировой прослойки. Поскольку холод разрушает жировые клетки, якобы на обработанном месте жир больше никогда не образуется. Я связалась с Галиной, узнала стоимость, условия, внесла предоплату. Она пояснила, что запись на процедуру будет в следующем месяце», — рассказала женщина. Клиентке объяснили, что ждут поставку оборудования для криолиполиза, после начнется запись на процедуру. «Процедуру выполняла Елена Смертина, тоже косметолог. Меня приняли, взвесили на весах, произвели замеры объемов тела и жировой складки на животе. После снятия манипулы, я увидела на животе иней и прямоугольную форму жировой складки (по форме манипулы). Обработанный участок тела был застывшим, бледным, напоминал курицу, которую только достали из морозилки. Чувствительность этого участка была утрачена. Елена выглядела испуганной, хоть и старалась не подавать вида. Начала мне разогревать живот, растирать его», — вспоминает собеседница. Дома обработанный участок тела начал сильно болеть, на коже появились пузыри. По внешним признакам было обморожение 1 и 2 степени, считает клиентка. Она связалась с косметологом, ей посоветовали обработать кожу аптечной мазью. Смертины вернули пострадавшей стоимость процедуры. Клиентка обратилась к врачу. Поврежденная ткать заживала два месяца, после чего на теле остались два прямоугольных пигментированных пятна. «Прошло почти четыре года. На этом участке кожи до сих пор есть пигментация. Конечно, виновата моя импульсивность. Я не уточнила, есть ли у косметологов медицинское образование, было ли право оказывать такую услугу, сертифицирован ли прибор и прочее. Самое интересное, что даже после такой травмы, жир с обработанного участка кожи никуда не делся», — отмечает собеседница. Галина Смертина от комментариев по данному случаю отказалась. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана получила ожог лица на процедуре у косметолога. По жалобе девушки специалисты управления Роспотребнадзора по Курганской области проводят проверку. На запрос URA.RU в ведомстве рассказали, как выбрать косметолога в Кургане, чтобы не потерять красоту и деньги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Кургана четвертый год скрывает следы на теле от обморожения, которое получила на процедуре криолиполиза. Своей историей неудачного посещения косметологов женщина поделилась с URA.RU. «В 2020 году я увидела на странице во „ВКонтакте“ у косметолога Галины Смертиной рекламу новой услуги — криолиполиз. Процедура обещала уменьшение жировой прослойки. Поскольку холод разрушает жировые клетки, якобы на обработанном месте жир больше никогда не образуется. Я связалась с Галиной, узнала стоимость, условия, внесла предоплату. Она пояснила, что запись на процедуру будет в следующем месяце», — рассказала женщина. Клиентке объяснили, что ждут поставку оборудования для криолиполиза, после начнется запись на процедуру. «Процедуру выполняла Елена Смертина, тоже косметолог. Меня приняли, взвесили на весах, произвели замеры объемов тела и жировой складки на животе. После снятия манипулы, я увидела на животе иней и прямоугольную форму жировой складки (по форме манипулы). Обработанный участок тела был застывшим, бледным, напоминал курицу, которую только достали из морозилки. Чувствительность этого участка была утрачена. Елена выглядела испуганной, хоть и старалась не подавать вида. Начала мне разогревать живот, растирать его», — вспоминает собеседница. Дома обработанный участок тела начал сильно болеть, на коже появились пузыри. По внешним признакам было обморожение 1 и 2 степени, считает клиентка. Она связалась с косметологом, ей посоветовали обработать кожу аптечной мазью. Смертины вернули пострадавшей стоимость процедуры. Клиентка обратилась к врачу. Поврежденная ткать заживала два месяца, после чего на теле остались два прямоугольных пигментированных пятна. «Прошло почти четыре года. На этом участке кожи до сих пор есть пигментация. Конечно, виновата моя импульсивность. Я не уточнила, есть ли у косметологов медицинское образование, было ли право оказывать такую услугу, сертифицирован ли прибор и прочее. Самое интересное, что даже после такой травмы, жир с обработанного участка кожи никуда не делся», — отмечает собеседница. Галина Смертина от комментариев по данному случаю отказалась. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана получила ожог лица на процедуре у косметолога. По жалобе девушки специалисты управления Роспотребнадзора по Курганской области проводят проверку. На запрос URA.RU в ведомстве рассказали, как выбрать косметолога в Кургане, чтобы не потерять красоту и деньги.