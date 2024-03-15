СК взялся за дело трехлетнего мальчика, на которого упала глыба льда

Следователи СКР устанавливают обстоятельства дела, в котором глыба льда упала на трехлетнего мальчика в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«В рамках проверки следователями СКР устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ситуации будет дана объективная правовая оценка на предмет возможного наличия признаков противоправного деяния», — сказано в сообщении. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.
Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию дома за информацией. Там отказались от комментариев.
Мальчик играл возле дома №43 на Широкореченской, когда на него упала глыба льда. По предварительным данным, мальчика увезли в екатеринбургскую больницу №9. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму. В прокуратуре опубликовали видео происшествия.
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