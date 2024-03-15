Происшествия СК взялся за дело трехлетнего мальчика, на которого упала глыба льда 15 марта 2024 в 18:21 Размер текста - 17 + По итогам проверки в СК примут процессуальное решение Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следователи СКР устанавливают обстоятельства дела, в котором глыба льда упала на трехлетнего мальчика в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В рамках проверки следователями СКР устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ситуации будет дана объективная правовая оценка на предмет возможного наличия признаков противоправного деяния», — сказано в сообщении. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение. Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию дома за информацией. Там отказались от комментариев. Мальчик играл возле дома №43 на Широкореченской, когда на него упала глыба льда. По предварительным данным, мальчика увезли в екатеринбургскую больницу №9. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму. В прокуратуре опубликовали видео происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Следователи СКР устанавливают обстоятельства дела, в котором глыба льда упала на трехлетнего мальчика в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В рамках проверки следователями СКР устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ситуации будет дана объективная правовая оценка на предмет возможного наличия признаков противоправного деяния», — сказано в сообщении. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение. Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию дома за информацией. Там отказались от комментариев. Мальчик играл возле дома №43 на Широкореченской, когда на него упала глыба льда. По предварительным данным, мальчика увезли в екатеринбургскую больницу №9. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму. В прокуратуре опубликовали видео происшествия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям