СК взялся за дело трехлетнего мальчика, на которого упала глыба льда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
По итогам проверки в СК примут процессуальное решение Фото:

Следователи СКР устанавливают обстоятельства дела, в котором глыба льда упала на трехлетнего мальчика в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«В рамках проверки следователями СКР устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ситуации будет дана объективная правовая оценка на предмет возможного наличия признаков противоправного деяния», — сказано в сообщении. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию дома за информацией. Там отказались от комментариев.

Мальчик играл возле дома №43 на Широкореченской, когда на него упала глыба льда. По предварительным данным, мальчика увезли в екатеринбургскую больницу №9. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму. В прокуратуре опубликовали видео происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи СКР устанавливают обстоятельства дела, в котором глыба льда упала на трехлетнего мальчика в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В рамках проверки следователями СКР устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ситуации будет дана объективная правовая оценка на предмет возможного наличия признаков противоправного деяния», — сказано в сообщении. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение. Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию дома за информацией. Там отказались от комментариев. Мальчик играл возле дома №43 на Широкореченской, когда на него упала глыба льда. По предварительным данным, мальчика увезли в екатеринбургскую больницу №9. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму. В прокуратуре опубликовали видео происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...