ВСУ атаковали избирательные участки Херсонской области. Фото

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, артиллерия, пушка, всу, сау гиацинт,  stock
ВСУ пытаются атаковать избирательные участки в Херсонской области Фото:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать избирательные участки в приграничных российских территориях. Сообщается о прилете снарядов по участкам в Херсонской области.

«Прилет по избирательным участкам в Херсонской области. <…> ВСУ нанесли удары по помещениям в городе Каховке и в селе Брилевка Алешкинского района», — передает Избирательная комиссия Херсонской области в своем telegram-канале. Там подчеркивают, что в Брилевке есть пострадавшие. При этом избирком делает акцент на том, что работа на участках будет продолжаться, несмотря ни на что.

В России стартовал первый день голосования за президента РФ. В избирательном процессе участвуют жители Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Голосование продлится по 17 марта.

ВСУ обстреливают избирательные участки
ВСУ обстреливают избирательные участки
Фото:

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать избирательные участки в приграничных российских территориях. Сообщается о прилете снарядов по участкам в Херсонской области. «Прилет по избирательным участкам в Херсонской области. <…> ВСУ нанесли удары по помещениям в городе Каховке и в селе Брилевка Алешкинского района», — передает Избирательная комиссия Херсонской области в своем telegram-канале. Там подчеркивают, что в Брилевке есть пострадавшие. При этом избирком делает акцент на том, что работа на участках будет продолжаться, несмотря ни на что. В России стартовал первый день голосования за президента РФ. В избирательном процессе участвуют жители Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Голосование продлится по 17 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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