ВСУ атаковали избирательные участки Херсонской области. Фото

15 марта 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

ВСУ пытаются атаковать избирательные участки в Херсонской области Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать избирательные участки в приграничных российских территориях. Сообщается о прилете снарядов по участкам в Херсонской области. «Прилет по избирательным участкам в Херсонской области. <…> ВСУ нанесли удары по помещениям в городе Каховке и в селе Брилевка Алешкинского района», — передает Избирательная комиссия Херсонской области в своем telegram-канале. Там подчеркивают, что в Брилевке есть пострадавшие. При этом избирком делает акцент на том, что работа на участках будет продолжаться, несмотря ни на что. В России стартовал первый день голосования за президента РФ. В избирательном процессе участвуют жители Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Голосование продлится по 17 марта. ВСУ обстреливают избирательные участки Фото: telegram-канал Избирательная комиссия Херсонской области / https://t.me/izbirkomherson/1486 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать избирательные участки в приграничных российских территориях. Сообщается о прилете снарядов по участкам в Херсонской области. «Прилет по избирательным участкам в Херсонской области. <…> ВСУ нанесли удары по помещениям в городе Каховке и в селе Брилевка Алешкинского района», — передает Избирательная комиссия Херсонской области в своем telegram-канале. Там подчеркивают, что в Брилевке есть пострадавшие. При этом избирком делает акцент на том, что работа на участках будет продолжаться, несмотря ни на что. В России стартовал первый день голосования за президента РФ. В избирательном процессе участвуют жители Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Голосование продлится по 17 марта.