Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать избирательные участки в приграничных российских территориях. Сообщается о прилете снарядов по участкам в Херсонской области.
«Прилет по избирательным участкам в Херсонской области. <…> ВСУ нанесли удары по помещениям в городе Каховке и в селе Брилевка Алешкинского района», — передает Избирательная комиссия Херсонской области в своем telegram-канале. Там подчеркивают, что в Брилевке есть пострадавшие. При этом избирком делает акцент на том, что работа на участках будет продолжаться, несмотря ни на что.
В России стартовал первый день голосования за президента РФ. В избирательном процессе участвуют жители Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Голосование продлится по 17 марта.
ВСУ обстреливают избирательные участки
Фото: telegram-канал Избирательная комиссия Херсонской области / https://t.me/izbirkomherson/1486
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать избирательные участки в приграничных российских территориях. Сообщается о прилете снарядов по участкам в Херсонской области. «Прилет по избирательным участкам в Херсонской области. <…> ВСУ нанесли удары по помещениям в городе Каховке и в селе Брилевка Алешкинского района», — передает Избирательная комиссия Херсонской области в своем telegram-канале. Там подчеркивают, что в Брилевке есть пострадавшие. При этом избирком делает акцент на том, что работа на участках будет продолжаться, несмотря ни на что. В России стартовал первый день голосования за президента РФ. В избирательном процессе участвуют жители Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Голосование продлится по 17 марта.