Путин дал поручение Шойгу из-за атак ВСУ на приграничные регионы

15 марта 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил Сергею Шойгу доложить обстановку на приграничных территориях с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу лично доложить о текущей обстановке на приграничных территориям, которые подвергаются атакам со стороны Украины. Соответствующее поручение он дал во время совещания с Совбезом. В ходе заседания Владимир Путин обратился к Сергею Шойгу. Он попросил его доложить о ситуации с атаками ВСУ на приграничные регионы. Соответствующее поручение было озвучено во время заседания Совбеза РФ. Трансляцию встречи проводил Кремль в telegram-канале. Украинские диверсанты ранее потеряли полтысячи человек в попытках прорваться на территории РФ. Это произошло в первый день президентских выборов в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу лично доложить о текущей обстановке на приграничных территориям, которые подвергаются атакам со стороны Украины. Соответствующее поручение он дал во время совещания с Совбезом. В ходе заседания Владимир Путин обратился к Сергею Шойгу. Он попросил его доложить о ситуации с атаками ВСУ на приграничные регионы. Соответствующее поручение было озвучено во время заседания Совбеза РФ. Трансляцию встречи проводил Кремль в telegram-канале. Украинские диверсанты ранее потеряли полтысячи человек в попытках прорваться на территории РФ. Это произошло в первый день президентских выборов в России.