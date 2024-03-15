Путин дал поручение Шойгу из-за атак ВСУ на приграничные регионы

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу лично доложить о текущей обстановке на приграничных территориям, которые подвергаются атакам со стороны Украины. Соответствующее поручение он дал во время совещания с Совбезом.
В ходе заседания Владимир Путин обратился к Сергею Шойгу. Он попросил его доложить о ситуации с атаками ВСУ на приграничные регионы. Соответствующее поручение было озвучено во время заседания Совбеза РФ. Трансляцию встречи проводил Кремль в telegram-канале.
Украинские диверсанты ранее потеряли полтысячи человек в попытках прорваться на территории РФ. Это произошло в первый день президентских выборов в России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.