Путин дал поручение Шойгу из-за атак ВСУ на приграничные регионы

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей, путин владимир
Владимир Путин поручил Сергею Шойгу доложить обстановку на приграничных территориях с Украиной Фото:

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу лично доложить о текущей обстановке на приграничных территориям, которые подвергаются атакам со стороны Украины. Соответствующее поручение он дал во время совещания с Совбезом.

В ходе заседания Владимир Путин обратился к Сергею Шойгу. Он попросил его доложить о ситуации с атаками ВСУ на приграничные регионы. Соответствующее поручение было озвучено во время заседания Совбеза РФ. Трансляцию встречи проводил Кремль в telegram-канале.

Украинские диверсанты ранее потеряли полтысячи человек в попытках прорваться на территории РФ. Это произошло в первый день президентских выборов в России.

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Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу лично доложить о текущей обстановке на приграничных территориям, которые подвергаются атакам со стороны Украины. Соответствующее поручение он дал во время совещания с Совбезом. В ходе заседания Владимир Путин обратился к Сергею Шойгу. Он попросил его доложить о ситуации с атаками ВСУ на приграничные регионы. Соответствующее поручение было озвучено во время заседания Совбеза РФ. Трансляцию встречи проводил Кремль в telegram-канале. Украинские диверсанты ранее потеряли полтысячи человек в попытках прорваться на территории РФ. Это произошло в первый день президентских выборов в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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