Тюменцы требуют изменить правила викторины «Люби свой край»

18 марта 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Главные призы викторины — автомобили и квартиры Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Жители Тюмени требуют изменить правила викторины «Люби свой край» после инцидента с несовершеннолетней участницей, которой отказались выдавать подарок в виде квартиры из-за того, что ей нет 18 лет. Об этом URA.RU рассказал участник инициативной группы, которая готовит соответствующее обращение к организаторам мероприятия. По его словам, в соседнем ХМАО 16 марта девятиклассник из Мегиона выиграл квартиру в викторине «Достижения Югры», и ему ее вручили. «В Тюмени странные правила проведения викторины. Например, для участия в ней необходимо иметь прописку в городе или Тюменском районе. При этом, в регионе живет очень много северян, которые не выписывались из ХМАО и ЯНАО. Опять же, момент с несовершеннолетними участниками. Почему девятикласснику в ХМАО вручили ключи от квартиры, которую он выиграл. А у нас в Тюмени девушка ответила на все вопросы викторины, но ей сказали, мол, тебе нет 18 лет, поэтому держи утешительный приз. Это несправедливо. В ближайшее время мы планируем подготовить обращение с просьбой изменить правила проведения викторины», — пояснил тюменец в беседе с URA.RU. В Благотворительный фонд развития города Тюмени направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что с 15 по 17 марта в Тюменской области прошла викторина «Люби свой край». Победителям конкурса вручили сотни ценных подарков. В том числе, квартиры, автомобили, электросамокаты, ноутбуки и другую бытовую технику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюмени требуют изменить правила викторины «Люби свой край» после инцидента с несовершеннолетней участницей, которой отказались выдавать подарок в виде квартиры из-за того, что ей нет 18 лет. Об этом URA.RU рассказал участник инициативной группы, которая готовит соответствующее обращение к организаторам мероприятия. По его словам, в соседнем ХМАО 16 марта девятиклассник из Мегиона выиграл квартиру в викторине «Достижения Югры», и ему ее вручили. «В Тюмени странные правила проведения викторины. Например, для участия в ней необходимо иметь прописку в городе или Тюменском районе. При этом, в регионе живет очень много северян, которые не выписывались из ХМАО и ЯНАО. Опять же, момент с несовершеннолетними участниками. Почему девятикласснику в ХМАО вручили ключи от квартиры, которую он выиграл. А у нас в Тюмени девушка ответила на все вопросы викторины, но ей сказали, мол, тебе нет 18 лет, поэтому держи утешительный приз. Это несправедливо. В ближайшее время мы планируем подготовить обращение с просьбой изменить правила проведения викторины», — пояснил тюменец в беседе с URA.RU. В Благотворительный фонд развития города Тюмени направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что с 15 по 17 марта в Тюменской области прошла викторина «Люби свой край». Победителям конкурса вручили сотни ценных подарков. В том числе, квартиры, автомобили, электросамокаты, ноутбуки и другую бытовую технику.