В Мосгоризбиркоме рассказали, что сделают с испорченными бюллетенями

Замрук Мосгоризбиркома Реут: испорченные бюллетени сохранят

15 марта 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Если на испорченных бюллетенях видно, за кого избиратель проголосовал, его голос будет учитываться, заявил Дмитрий Реут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Все бюллетени, которые были испорчены за сегодня из-за провокаций, будут сохранены. Если голос можно будет считать, то он будет зафиксирован. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал заместитель руководителя Московской избирательной комиссии Дмитрий Реут. «Все бюллетени в урнах, куда вылита жидкость, будут сохранены (если отметка в них читается)», — уточнил Дмитрий Реут журналисту агентства. Спикер задался вопросом, что у людей творится в головах, которые принимают участие в таких провокационных акциях. В первый день голосования было зафиксировано несколько случаев, когда избиратели выливали зеленку в урну с бюллетенями. В ряде регионов также сообщалось о поджогах на избирательных участках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все бюллетени, которые были испорчены за сегодня из-за провокаций, будут сохранены. Если голос можно будет считать, то он будет зафиксирован. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал заместитель руководителя Московской избирательной комиссии Дмитрий Реут. «Все бюллетени в урнах, куда вылита жидкость, будут сохранены (если отметка в них читается)», — уточнил Дмитрий Реут журналисту агентства. Спикер задался вопросом, что у людей творится в головах, которые принимают участие в таких провокационных акциях. В первый день голосования было зафиксировано несколько случаев, когда избиратели выливали зеленку в урну с бюллетенями. В ряде регионов также сообщалось о поджогах на избирательных участках.