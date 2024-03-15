В Мосгоризбиркоме рассказали, что сделают с испорченными бюллетенями

Все бюллетени, которые были испорчены за сегодня из-за провокаций, будут сохранены. Если голос можно будет считать, то он будет зафиксирован. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал заместитель руководителя Московской избирательной комиссии Дмитрий Реут.
«Все бюллетени в урнах, куда вылита жидкость, будут сохранены (если отметка в них читается)», — уточнил Дмитрий Реут журналисту агентства. Спикер задался вопросом, что у людей творится в головах, которые принимают участие в таких провокационных акциях.
В первый день голосования было зафиксировано несколько случаев, когда избиратели выливали зеленку в урну с бюллетенями. В ряде регионов также сообщалось о поджогах на избирательных участках.
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