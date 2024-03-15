В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА

В Воронежской области ввели режим опасности из-за атаки беспилотников со стороны ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона введен режим опасности атаки БПЛА», — написал Гусев в telegram-канале. Он также обратился к местным жителям, попросив сохранять спокойствие и перейти в закрытые помещения.
13 марта Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Белгородскую, Курскую и Воронежскую области. Тогда Гусев сообщил, что в Воронежской области работала система ПВО. Атака прошла без последствий для гражданских объектов.
В Воронежской области ввели режим опасности из-за атаки беспилотников со стороны ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев. «Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона введен режим опасности атаки БПЛА», — написал Гусев в telegram-канале. Он также обратился к местным жителям, попросив сохранять спокойствие и перейти в закрытые помещения. 13 марта Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Белгородскую, Курскую и Воронежскую области. Тогда Гусев сообщил, что в Воронежской области работала система ПВО. Атака прошла без последствий для гражданских объектов.