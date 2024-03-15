15 марта 2024

В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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Местных жителей попросили сохранять спокойствие во время режима опасности атаки БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Воронежской области ввели режим опасности из-за атаки беспилотников со стороны ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона введен режим опасности атаки БПЛА», — написал Гусев в telegram-канале. Он также обратился к местным жителям, попросив сохранять спокойствие и перейти в закрытые помещения.

13 марта Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Белгородскую, Курскую и Воронежскую области. Тогда Гусев сообщил, что в Воронежской области работала система ПВО. Атака прошла без последствий для гражданских объектов.

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В Воронежской области ввели режим опасности из-за атаки беспилотников со стороны ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев. «Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона введен режим опасности атаки БПЛА», — написал Гусев в telegram-канале. Он также обратился к местным жителям, попросив сохранять спокойствие и перейти в закрытые помещения. 13 марта Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Белгородскую, Курскую и Воронежскую области. Тогда Гусев сообщил, что в Воронежской области работала система ПВО. Атака прошла без последствий для гражданских объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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