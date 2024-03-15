Блогер Лещев раскрыл источники заработка

Блогер Лещев зарабатывает только с блога и инвестиций

16 марта 2024 в 03:45 Размер текста - 17 +

По словам Лещева, его единственная работа сейчас — ведение блога Фото: Стас Этвеш © URA.RU Блогер Александр Лещев из Краснотурьинска (Свердловская область), чья жена погибла в ДТП с автобусом на трассе под Екатеринбургом, рассказал, что сейчас получает доход только с ведения блога и инвестиций. Он отметил, что создание роликов — нелегкий труд. «Я работаю в онлайне. Сейчас снимаю ролики — это работа. Я блогер. Я плачу за это немаленькие налоги, оформлен как самозанятый. Делаю рекомендации бизнесменов… Снять ролик — большая работа, не каждый сможет на этом зарабатывать», — рассказал Лещев на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На этой площадке у мужчины 177 тысяч подписчиков. Также блогер поделился, что часть заработка он получает от инвестпроектов, в которые давно вложил деньги. Он упомянул, что продолжал «по привычке» ходить на работу на предприятие, где трудился до популярности, однако дочь уговорила мужчину уйти оттуда. Сейчас Лещев планирует переехать в Екатеринбург вместе с дочерью. В начале марта он уехал в отпуск в Египет, где его заметили в пьяном виде на дороге. По его словам, так он «разгружал голову». Жена блогера, 28-летняя Виктория Лещева, погибла в аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 15 ноября. Автобус, в котором она сидела, столкнулся с грузовиком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Александр Лещев из Краснотурьинска (Свердловская область), чья жена погибла в ДТП с автобусом на трассе под Екатеринбургом, рассказал, что сейчас получает доход только с ведения блога и инвестиций. Он отметил, что создание роликов — нелегкий труд. «Я работаю в онлайне. Сейчас снимаю ролики — это работа. Я блогер. Я плачу за это немаленькие налоги, оформлен как самозанятый. Делаю рекомендации бизнесменов… Снять ролик — большая работа, не каждый сможет на этом зарабатывать», — рассказал Лещев на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На этой площадке у мужчины 177 тысяч подписчиков. Также блогер поделился, что часть заработка он получает от инвестпроектов, в которые давно вложил деньги. Он упомянул, что продолжал «по привычке» ходить на работу на предприятие, где трудился до популярности, однако дочь уговорила мужчину уйти оттуда. Сейчас Лещев планирует переехать в Екатеринбург вместе с дочерью. В начале марта он уехал в отпуск в Египет, где его заметили в пьяном виде на дороге. По его словам, так он «разгружал голову». Жена блогера, 28-летняя Виктория Лещева, погибла в аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 15 ноября. Автобус, в котором она сидела, столкнулся с грузовиком.