Гутерриш направил Путину и Зеленскому письма по судоходству в Черном море

16 марта 2024 в 04:47 Размер текста - 17 +

До сих пор сохраняется риск атак на порты и взрывы от морских мин Фото: Виталий Страхов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Письма по обеспечению безопасного судоходства в Черном море направил генсек ООН Антониу Гутерриш президентам России, Украины и Турции. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что поставки продовольствия не должны прекращаться. «В этой связи ранее в феврале генеральный секретарь направил письма президентам РФ, Турции и Украины. Свобода гражданского судоходства остается главной целью текущих усилий ООН. Продовольственные и торговые маршруты должны быть безопасными, непрерывными и предсказуемыми», — сообщил Дюжаррик РИА Новости. Он добавил, что суда с продовольствием из Украины и РФ продолжают сталкиваться с рисками ударов и атак на порты и опасность взрыва из-за наличия морских мин. Это повышает транзакционные издержки. Чтобы снизить риски Дюжаррик продолжает взаимодействовать со всеми странами, участвующими в соглашении. После выхода России из зерновой сделки Украины открыла свои зерновые коридоры. Минобороны РФ заявили, что все суда, идущие на украинскую территорию через Черное море, будут считаться военными кораблями. Также были объявлены несколько зон, в которых судоходство опасно. Позже армия Украины запросила корабли НАТО для охраны своих зерновых коридоров. До этого Киев уже просил у Греции предоставить системы ПВО для защиты альтернативных морских путей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время обсуждение по вопросу возобновления зерновой сделки не ведется, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Письма по обеспечению безопасного судоходства в Черном море направил генсек ООН Антониу Гутерриш президентам России, Украины и Турции. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что поставки продовольствия не должны прекращаться. «В этой связи ранее в феврале генеральный секретарь направил письма президентам РФ, Турции и Украины. Свобода гражданского судоходства остается главной целью текущих усилий ООН. Продовольственные и торговые маршруты должны быть безопасными, непрерывными и предсказуемыми», — сообщил Дюжаррик РИА Новости. Он добавил, что суда с продовольствием из Украины и РФ продолжают сталкиваться с рисками ударов и атак на порты и опасность взрыва из-за наличия морских мин. Это повышает транзакционные издержки. Чтобы снизить риски Дюжаррик продолжает взаимодействовать со всеми странами, участвующими в соглашении. После выхода России из зерновой сделки Украины открыла свои зерновые коридоры. Минобороны РФ заявили, что все суда, идущие на украинскую территорию через Черное море, будут считаться военными кораблями. Также были объявлены несколько зон, в которых судоходство опасно. Позже армия Украины запросила корабли НАТО для охраны своих зерновых коридоров. До этого Киев уже просил у Греции предоставить системы ПВО для защиты альтернативных морских путей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время обсуждение по вопросу возобновления зерновой сделки не ведется, передает «Национальная служба новостей».