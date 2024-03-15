В ЯНАО закрыли зимник из-за погоды

Зимник Коротчаево — Красноселькуп закрывается с 16 марта из-за погоды

16 марта 2024 в 07:43 Размер текста - 17 +

Ограничение на зимнике вводится до особого распоряжения Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ЯНАО из-за погодных условий с 8 утра 16 марта закроют движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп. Об этом власти района сообщили в соцсети. «В связи со складывающимися погодными условиями запрещено движение по автозимнику Коротчаево-Красноселькуп. Ограничение действует с 08:00 часов 16 марта», — сообщается в telegram-канале мэрии Красноселькупского района. Движение по зимнику закрывается для всех видов транспортных средств. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно. Движение на зимнике перекрывалось с 3 по 6 марта. Тогда причиной стал ремонт участка газопровода, который пересекает автодорогу. На границах зимника были выставлены запрещающие знаки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО из-за погодных условий с 8 утра 16 марта закроют движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп. Об этом власти района сообщили в соцсети. «В связи со складывающимися погодными условиями запрещено движение по автозимнику Коротчаево-Красноселькуп. Ограничение действует с 08:00 часов 16 марта», — сообщается в telegram-канале мэрии Красноселькупского района. Движение по зимнику закрывается для всех видов транспортных средств. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно. Движение на зимнике перекрывалось с 3 по 6 марта. Тогда причиной стал ремонт участка газопровода, который пересекает автодорогу. На границах зимника были выставлены запрещающие знаки.