15 марта 2024

В ЯНАО закрыли зимник из-за погоды

Зимник Коротчаево — Красноселькуп закрывается с 16 марта из-за погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, деревня
Ограничение на зимнике вводится до особого распоряжения Фото:

В ЯНАО из-за погодных условий с 8 утра 16 марта закроют движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп. Об этом власти района сообщили в соцсети.

«В связи со складывающимися погодными условиями запрещено движение по автозимнику Коротчаево-Красноселькуп. Ограничение действует с 08:00 часов 16 марта», — сообщается в telegram-канале мэрии Красноселькупского района.

Движение по зимнику закрывается для всех видов транспортных средств. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

Движение на зимнике перекрывалось с 3 по 6 марта. Тогда причиной стал ремонт участка газопровода, который пересекает автодорогу. На границах зимника были выставлены запрещающие знаки.

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В ЯНАО из-за погодных условий с 8 утра 16 марта закроют движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп. Об этом власти района сообщили в соцсети. «В связи со складывающимися погодными условиями запрещено движение по автозимнику Коротчаево-Красноселькуп. Ограничение действует с 08:00 часов 16 марта», — сообщается в telegram-канале мэрии Красноселькупского района. Движение по зимнику закрывается для всех видов транспортных средств. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно. Движение на зимнике перекрывалось с 3 по 6 марта. Тогда причиной стал ремонт участка газопровода, который пересекает автодорогу. На границах зимника были выставлены запрещающие знаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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