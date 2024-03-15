В ЯНАО закрыли зимник из-за погоды

В ЯНАО из-за погодных условий с 8 утра 16 марта закроют движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп. Об этом власти района сообщили в соцсети.
«В связи со складывающимися погодными условиями запрещено движение по автозимнику Коротчаево-Красноселькуп. Ограничение действует с 08:00 часов 16 марта», — сообщается в telegram-канале мэрии Красноселькупского района.
Движение по зимнику закрывается для всех видов транспортных средств. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.
Движение на зимнике перекрывалось с 3 по 6 марта. Тогда причиной стал ремонт участка газопровода, который пересекает автодорогу. На границах зимника были выставлены запрещающие знаки.
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