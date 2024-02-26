26 февраля 2024

В ЯНАО на трое суток закроют зимник

Зимник Коротчаево — Красноселькуп закроют на трое суток для ремонта газопровода
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
Зимник Коротчаево — Красноселькуп перекроют с 3 по 6 марта Фото:

В ЯНАО на трое суток закроют зимнюю автодорогу между Коротчаево и Красноселькупом. Причиной закрытия стала необходимость ремонта газопровода, который пересекает зимник, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«С 00 часов 3 марта до 6 утра 6 марта движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп будет закрыто. Компания „Севернефтегазпром“ будет проводить работы на газопроводе ГСК № 6 в месте пересечения с автозимником», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале.

На границах зимника будут выставлены запрещающие знаки. Ямальцев просят учитывать данную информацию при планировании поездок.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО на трое суток закроют зимнюю автодорогу между Коротчаево и Красноселькупом. Причиной закрытия стала необходимость ремонта газопровода, который пересекает зимник, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «С 00 часов 3 марта до 6 утра 6 марта движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп будет закрыто. Компания „Севернефтегазпром“ будет проводить работы на газопроводе ГСК № 6 в месте пересечения с автозимником», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале. На границах зимника будут выставлены запрещающие знаки. Ямальцев просят учитывать данную информацию при планировании поездок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...