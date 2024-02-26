В ЯНАО на трое суток закроют зимник

В ЯНАО на трое суток закроют зимнюю автодорогу между Коротчаево и Красноселькупом. Причиной закрытия стала необходимость ремонта газопровода, который пересекает зимник, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«С 00 часов 3 марта до 6 утра 6 марта движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп будет закрыто. Компания „Севернефтегазпром“ будет проводить работы на газопроводе ГСК № 6 в месте пересечения с автозимником», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале.
На границах зимника будут выставлены запрещающие знаки. Ямальцев просят учитывать данную информацию при планировании поездок.
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