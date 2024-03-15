Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов вместе с супругой принял участие в выборах президента РФ. Вместе с ним голосовать во второй день пришли главный федеральный инспектор (ГФИ) по Курганской области Артем Пушкин и начальник регионального УФСИН Михаил Мачушкин. Они отдали свои голоса на избирательном участке во Дворце детского (юношеского) творчества, передает корреспондент URA.RU.
«Это долг каждого человека. Мы часто говорим о том, что в единстве наша сила. Как раз этот момент, когда не только на словах, но и на деле можно его продемонстрировать. Безусловно, мы понимаем, что это ключевое событие не только этого года, но и последующих лет. От этого зависит будущее нашей страны, нашего региона», — сказал Фролов.
Также политик отметил, что Курганская область набрала хороший темп развития. Парламентарий считает, что его нужно сохранять, а это можно делать только тогда, когда стабилен политический строй в стране.
Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов вместе с супругой принял участие в выборах президента РФ. Вместе с ним голосовать во второй день пришли главный федеральный инспектор (ГФИ) по Курганской области Артем Пушкин и начальник регионального УФСИН Михаил Мачушкин. Они отдали свои голоса на избирательном участке во Дворце детского (юношеского) творчества, передает корреспондент URA.RU. «Это долг каждого человека. Мы часто говорим о том, что в единстве наша сила. Как раз этот момент, когда не только на словах, но и на деле можно его продемонстрировать. Безусловно, мы понимаем, что это ключевое событие не только этого года, но и последующих лет. От этого зависит будущее нашей страны, нашего региона», — сказал Фролов. Также политик отметил, что Курганская область набрала хороший темп развития. Парламентарий считает, что его нужно сохранять, а это можно делать только тогда, когда стабилен политический строй в стране. Ранее URA.RU писало, что первый замгубернатора Алексеев посетил выборы президента РФ. Чиновник призвал курганцев не верить в судьбу, а самим решать свое будущее, голосуя на выборах. В первый день голосования избирательный участок посетили глава региона Вадим Шумков и врио мэра Кургана Анастасия Аргышева.