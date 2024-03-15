Курганские VIP пришли на выборы президента. Фото

16 марта 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Спикер областного парламента отдал свой голос на выборах президента РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов вместе с супругой принял участие в выборах президента РФ. Вместе с ним голосовать во второй день пришли главный федеральный инспектор (ГФИ) по Курганской области Артем Пушкин и начальник регионального УФСИН Михаил Мачушкин. Они отдали свои голоса на избирательном участке во Дворце детского (юношеского) творчества, передает корреспондент URA.RU. «Это долг каждого человека. Мы часто говорим о том, что в единстве наша сила. Как раз этот момент, когда не только на словах, но и на деле можно его продемонстрировать. Безусловно, мы понимаем, что это ключевое событие не только этого года, но и последующих лет. От этого зависит будущее нашей страны, нашего региона», — сказал Фролов. Также политик отметил, что Курганская область набрала хороший темп развития. Парламентарий считает, что его нужно сохранять, а это можно делать только тогда, когда стабилен политический строй в стране. Ранее URA.RU писало, что первый замгубернатора Алексеев посетил выборы президента РФ. Чиновник призвал курганцев не верить в судьбу, а самим решать свое будущее, голосуя на выборах. В первый день голосования избирательный участок посетили глава региона Вадим Шумков и врио мэра Кургана Анастасия Аргышева. Спикер курганской облдумы Дмитрий Фролов пришел на выборы вместе с супругой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На голосование пришел главный федеральный инспектор (ГФИ) по Курганской области Артем Пушкин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU также отдать голос на избирательный участок пришел начальник УФСИН Михаил Мачушкин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов вместе с супругой принял участие в выборах президента РФ. Вместе с ним голосовать во второй день пришли главный федеральный инспектор (ГФИ) по Курганской области Артем Пушкин и начальник регионального УФСИН Михаил Мачушкин. Они отдали свои голоса на избирательном участке во Дворце детского (юношеского) творчества, передает корреспондент URA.RU. «Это долг каждого человека. Мы часто говорим о том, что в единстве наша сила. Как раз этот момент, когда не только на словах, но и на деле можно его продемонстрировать. Безусловно, мы понимаем, что это ключевое событие не только этого года, но и последующих лет. От этого зависит будущее нашей страны, нашего региона», — сказал Фролов. Также политик отметил, что Курганская область набрала хороший темп развития. Парламентарий считает, что его нужно сохранять, а это можно делать только тогда, когда стабилен политический строй в стране. Ранее URA.RU писало, что первый замгубернатора Алексеев посетил выборы президента РФ. Чиновник призвал курганцев не верить в судьбу, а самим решать свое будущее, голосуя на выборах. В первый день голосования избирательный участок посетили глава региона Вадим Шумков и врио мэра Кургана Анастасия Аргышева.