15 марта 2024

Курганские VIP пришли на выборы президента. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. День второй. Курган
Спикер областного парламента отдал свой голос на выборах президента РФ Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов вместе с супругой принял участие в выборах президента РФ. Вместе с ним голосовать во второй день пришли главный федеральный инспектор (ГФИ) по Курганской области Артем Пушкин и начальник регионального УФСИН Михаил Мачушкин. Они отдали свои голоса на избирательном участке во Дворце детского (юношеского) творчества, передает корреспондент URA.RU.

«Это долг каждого человека. Мы часто говорим о том, что в единстве наша сила. Как раз этот момент, когда не только на словах, но и на деле можно его продемонстрировать. Безусловно, мы понимаем, что это ключевое событие не только этого года, но и последующих лет. От этого зависит будущее нашей страны, нашего региона», — сказал Фролов.

Также политик отметил, что Курганская область набрала хороший темп развития. Парламентарий считает, что его нужно сохранять, а это можно делать только тогда, когда стабилен политический строй в стране.

Ранее URA.RU писало, что первый замгубернатора Алексеев посетил выборы президента РФ. Чиновник призвал курганцев не верить в судьбу, а самим решать свое будущее, голосуя на выборах. В первый день голосования избирательный участок посетили глава региона Вадим Шумков и врио мэра Кургана Анастасия Аргышева.

Выборы 2024. День второй. Курган
Спикер курганской облдумы Дмитрий Фролов пришел на выборы вместе с супругой
Фото:
Выборы 2024. День второй. Курган
На голосование пришел главный федеральный инспектор (ГФИ) по Курганской области Артем Пушкин
Фото:
Выборы 2024. День второй. Курган
также отдать голос на избирательный участок пришел начальник УФСИН Михаил Мачушкин
Фото:

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Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов вместе с супругой принял участие в выборах президента РФ. Вместе с ним голосовать во второй день пришли главный федеральный инспектор (ГФИ) по Курганской области Артем Пушкин и начальник регионального УФСИН Михаил Мачушкин. Они отдали свои голоса на избирательном участке во Дворце детского (юношеского) творчества, передает корреспондент URA.RU. «Это долг каждого человека. Мы часто говорим о том, что в единстве наша сила. Как раз этот момент, когда не только на словах, но и на деле можно его продемонстрировать. Безусловно, мы понимаем, что это ключевое событие не только этого года, но и последующих лет. От этого зависит будущее нашей страны, нашего региона», — сказал Фролов. Также политик отметил, что Курганская область набрала хороший темп развития. Парламентарий считает, что его нужно сохранять, а это можно делать только тогда, когда стабилен политический строй в стране. Ранее URA.RU писало, что первый замгубернатора Алексеев посетил выборы президента РФ. Чиновник призвал курганцев не верить в судьбу, а самим решать свое будущее, голосуя на выборах. В первый день голосования избирательный участок посетили глава региона Вадим Шумков и врио мэра Кургана Анастасия Аргышева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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