В Белгородской области объявлена ракетная опасность

16 марта 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Гражданам советуют укрываться в помещениях без окон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сирены ракетной опасности звучат в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Запущена сирена ракетной опасности. Не подходите к окнам», — пишет Гладков в своем telegram-канале . Жителям советуют принять меры безопасности. В частности, стоит укрыться в помещениях без окон (чтобы избежать травм от осколков) и со сплошными стенами. На улице нужно найти укрытие. Ранее ракетная опасность была объявлена в Курской области. Согласно данным Минобороны России, ночью 16 марта над этими двумя регионами было уничтожено восемь беспилотников ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сирены ракетной опасности звучат в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Запущена сирена ракетной опасности. Не подходите к окнам», — пишет Гладков в своем telegram-канале. Жителям советуют принять меры безопасности. В частности, стоит укрыться в помещениях без окон (чтобы избежать травм от осколков) и со сплошными стенами. На улице нужно найти укрытие. Ранее ракетная опасность была объявлена в Курской области. Согласно данным Минобороны России, ночью 16 марта над этими двумя регионами было уничтожено восемь беспилотников ВСУ.