В Белгородской области объявлена ракетная опасность

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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
Гражданам советуют укрываться в помещениях без окон Фото:

Сирены ракетной опасности звучат в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Запущена сирена ракетной опасности. Не подходите к окнам», — пишет Гладков в своем telegram-канале.

Жителям советуют принять меры безопасности. В частности, стоит укрыться в помещениях без окон (чтобы избежать травм от осколков) и со сплошными стенами. На улице нужно найти укрытие.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Курской области. Согласно данным Минобороны России, ночью 16 марта над этими двумя регионами было уничтожено восемь беспилотников ВСУ.

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Сирены ракетной опасности звучат в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Запущена сирена ракетной опасности. Не подходите к окнам», — пишет Гладков в своем telegram-канале. Жителям советуют принять меры безопасности. В частности, стоит укрыться в помещениях без окон (чтобы избежать травм от осколков) и со сплошными стенами. На улице нужно найти укрытие. Ранее ракетная опасность была объявлена в Курской области. Согласно данным Минобороны России, ночью 16 марта над этими двумя регионами было уничтожено восемь беспилотников ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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