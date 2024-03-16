В Белгородской области объявлена ракетная опасность

Сирены ракетной опасности звучат в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Запущена сирена ракетной опасности. Не подходите к окнам», — пишет Гладков в
Жителям советуют принять меры безопасности. В частности, стоит укрыться в помещениях без окон (чтобы избежать травм от осколков) и со сплошными стенами. На улице нужно найти укрытие.
Ранее ракетная опасность была объявлена в Курской области. Согласно данным Минобороны России, ночью 16 марта над этими двумя регионами было уничтожено восемь беспилотников ВСУ.
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