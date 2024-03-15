15 марта 2024

Тюменец погиб в зоне СВО. Фото

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво
Вильян Речапов погиб в январе 2024 года Фото:

Семья из Ярковского района (Тюменская область) потеряла на СВО сына — Вильяна Речапова. Об этом сообщили в фонде «Защитники Отечества».

«Вильян Речапов детство и юность провел в деревне Варвара. Он погиб в январе 2024 года. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, награжден Орденом Мужества посмертно», — написали представитель фонда в группе во «ВКонтакте».

Речапов рос добрым и трудолюбивым ребенком. Окончив школу, он поступил в техникум, а после ушел служить в армию. Во время начала СВО он решил встать на защиту Родины, поэтому подписал контракт с Министерством обороны. Службу проходил в ракетных войсках, рассказали в фонде.

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Семья из Ярковского района (Тюменская область) потеряла на СВО сына — Вильяна Речапова. Об этом сообщили в фонде «Защитники Отечества». «Вильян Речапов детство и юность провел в деревне Варвара. Он погиб в январе 2024 года. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, награжден Орденом Мужества посмертно», — написали представитель фонда в группе во «ВКонтакте». Речапов рос добрым и трудолюбивым ребенком. Окончив школу, он поступил в техникум, а после ушел служить в армию. Во время начала СВО он решил встать на защиту Родины, поэтому подписал контракт с Министерством обороны. Службу проходил в ракетных войсках, рассказали в фонде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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