Семья из Ярковского района (Тюменская область) потеряла на СВО сына — Вильяна Речапова. Об этом сообщили в фонде «Защитники Отечества».
«Вильян Речапов детство и юность провел в деревне Варвара. Он погиб в январе 2024 года. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, награжден Орденом Мужества посмертно», — написали представитель фонда в группе во «ВКонтакте».
Речапов рос добрым и трудолюбивым ребенком. Окончив школу, он поступил в техникум, а после ушел служить в армию. Во время начала СВО он решил встать на защиту Родины, поэтому подписал контракт с Министерством обороны. Службу проходил в ракетных войсках, рассказали в фонде.
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