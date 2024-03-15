Курганские медики массово пошли на выборы во второй день голосования. Фото

16 марта 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Медики массово пришли голосовать за президента РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане во второй день голосования курганские медики массово пошли на выборы президента РФ. В частности, избирательные участки посетили главврач областной клинической больницы Николай Плотников со своими сотрудниками и главврач областного перинатального центра Татьяна Осина, а также работники районных больниц. Об этом сообщается в telegram-канале регионального депздрава. «Важно исполнить свой гражданский долг — сходить на избирательный участок и принять участие в выборах. Наши сотрудники активно принимают участие в голосовании», — сказал главврач областной клинической больницы Николай Плотников. «Я сделала свой выбор!» — сказала главврач перинатального центра Осина. Также активное участие в голосовании принимают сотрудники областной психоневрологической больницы. Ранее URA.RU писало, что на выборы президента РФ пришел первый замгубернатора региона Андрей Алексеев. Он призвал курганцев не верить в судьбу, а самим решать свое будущее на голосовании. Также следом за ними избирательный участок посетили другие VIP. Среди них спикер облдумы Дмитрий Фролов с супругой, главный федеральный инспектор региона Артем Пушкин и начальник УФСИН Михаил Мачушкин. Фото: telegram-канал «Департамент здравоохранения Курганской области» Фото: telegram-канал «Департамент здравоохранения Курганской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане во второй день голосования курганские медики массово пошли на выборы президента РФ. В частности, избирательные участки посетили главврач областной клинической больницы Николай Плотников со своими сотрудниками и главврач областного перинатального центра Татьяна Осина, а также работники районных больниц. Об этом сообщается в telegram-канале регионального депздрава. «Важно исполнить свой гражданский долг — сходить на избирательный участок и принять участие в выборах. Наши сотрудники активно принимают участие в голосовании», — сказал главврач областной клинической больницы Николай Плотников. «Я сделала свой выбор!» — сказала главврач перинатального центра Осина. Также активное участие в голосовании принимают сотрудники областной психоневрологической больницы. Ранее URA.RU писало, что на выборы президента РФ пришел первый замгубернатора региона Андрей Алексеев. Он призвал курганцев не верить в судьбу, а самим решать свое будущее на голосовании. Также следом за ними избирательный участок посетили другие VIP. Среди них спикер облдумы Дмитрий Фролов с супругой, главный федеральный инспектор региона Артем Пушкин и начальник УФСИН Михаил Мачушкин.