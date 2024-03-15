15 марта 2024

Курганские медики массово пошли на выборы во второй день голосования. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. День второй. Курган
Медики массово пришли голосовать за президента РФ Фото:

В Кургане во второй день голосования курганские медики массово пошли на выборы президента РФ. В частности, избирательные участки посетили главврач областной клинической больницы Николай Плотников со своими сотрудниками и главврач областного перинатального центра Татьяна Осина, а также работники районных больниц. Об этом сообщается в telegram-канале регионального депздрава.

«Важно исполнить свой гражданский долг — сходить на избирательный участок и принять участие в выборах. Наши сотрудники активно принимают участие в голосовании», — сказал главврач областной клинической больницы Николай Плотников. «Я сделала свой выбор!» — сказала главврач перинатального центра Осина. Также активное участие в голосовании принимают сотрудники областной психоневрологической больницы.

Ранее URA.RU писало, что на выборы президента РФ пришел первый замгубернатора региона Андрей Алексеев. Он призвал курганцев не верить в судьбу, а самим решать свое будущее на голосовании. Также следом за ними избирательный участок посетили другие VIP. Среди них спикер облдумы Дмитрий Фролов с супругой, главный федеральный инспектор региона Артем Пушкин и начальник УФСИН Михаил Мачушкин.

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В Кургане во второй день голосования курганские медики массово пошли на выборы президента РФ. В частности, избирательные участки посетили главврач областной клинической больницы Николай Плотников со своими сотрудниками и главврач областного перинатального центра Татьяна Осина, а также работники районных больниц. Об этом сообщается в telegram-канале регионального депздрава. «Важно исполнить свой гражданский долг — сходить на избирательный участок и принять участие в выборах. Наши сотрудники активно принимают участие в голосовании», — сказал главврач областной клинической больницы Николай Плотников. «Я сделала свой выбор!» — сказала главврач перинатального центра Осина. Также активное участие в голосовании принимают сотрудники областной психоневрологической больницы. Ранее URA.RU писало, что на выборы президента РФ пришел первый замгубернатора региона Андрей Алексеев. Он призвал курганцев не верить в судьбу, а самим решать свое будущее на голосовании. Также следом за ними избирательный участок посетили другие VIP. Среди них спикер облдумы Дмитрий Фролов с супругой, главный федеральный инспектор региона Артем Пушкин и начальник УФСИН Михаил Мачушкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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