Екатеринбуржец Илья сделал предложение своей девушке Юле прямо на выборах. Вручить кольцо парень решил, как только его возлюбленная вышла из кабинки для голосования. Свидетелем этого стал корреспондент URA.RU
«Мы решили проголосовать именно в этот день, потому что он знаменательный для всей страны. И мы решили его связать с нами», — признался 22-летний Илья. Его девушке 19 лет, вместе они учатся в Уральском институте управления РАНХиГС.
В первый день выборов, 15 марта, на избирательный участок, который находится в отделении ЗАГС на улице Лодыгина в Екатеринбурге, пришли проголосовать молодожены. Они появились сразу после того, как участок покинул парень в костюме медведя.
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