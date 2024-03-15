Штаб Куйвашева идет на выборах по «кремлевскому» графику

Итоги 1-го дня: звонки в Москву, переполох в окружении Орлова, отбитые провокации

15 марта 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев голосовал днем на участке — в гимназии на ул. Лермонтова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловские власти превзошли собственные ожидания по явке в первый день президентских выборов: согласно подсчетам облизбиркома, очно или дистанционно проголосовали 33,7% избирателей. При этом мобилизационный потенциал не исчерпан, дают понять источники URA.RU, близкие к областному и екатеринбургскому штабам. А также делятся интригами, которых, оказывается, хватало — несмотря на отсутствие мощных публичных скандалов. Впереди у всей области — важнейшая погоня за соседями. Как уже ранее сообщало агентство, основное внимание федеральных и региональных властей обращено именно на явку, поскольку выборы носят референдумный характер. По подсчетам избиркомов, в ЯНАО проголосовали 58,27% избирателей, в ХМАО — 45,23%, в Тюменской области — 43,46%, в Курганской — 38,68%, в Челябинской — 34,3%. Избирательные участки проработают до вечера 17 марта. Президентские выборы проходят в три дня Фото: Илья Московец © URA.RU Установленный Кремлем KPI для исторически непростой с точки зрения политического администрирования Свердловской области — 70%, утверждают госслужащие. И паники в команде губернатора Евгения Куйвашева пока нет. Наоборот. По словам источника, близкого к областному штабу, изначально планировалось, что в первый день проголосуют 27-29% свердловчан, в основном лояльные власти избиратели. Но возникла проблема: портал дистанционного электронного голосования, на котором зарегистрировались 302 тысячи свердловчан, работал с перебоями. «Все из-за высокой нагрузки на систему. Ее, например, давали Ростовская и Московская области», — поделился собеседник. По его данным, политический вице-губернатор Олег Чемезов был на постоянном контакте с руководством федерального Минцифры, отвечающего за стабильность ДЭГ. «Параллельно была активизирована работа с мобилизацией сторонников на обычные участки», — добавил источник. Через несколько часов работа портала нормализовалась. И Чемезов, приехавший в 17:00 в Центр общественного наблюдения за выборами (ЦОН), излучал оптимизм. Некоторыми процессами Олегу Чемезову приходится управлять вручную Фото: Илья Московец © URA.RU «Очень хорошая явка, достаточно высокая, в 15 часов уже было больше 21% — суммарно, с учетом ДЭГ. Жители очень ответственно подходят к дистанционному электронному голосованию, уже около 50% проголосовало (к концу дня явка на ДЭГ составила 65,24% — прим. ред.). На участке все организовано, все работает. Все системы работают. Центр общественного наблюдения работает», — фиксировал топ-чиновник. «Идем в соответствии с графиком, даже чуть опережаем. Первый этап прошел нормально», — оценил госслужащий, участвовавший в вечерних совещаниях в губернаторской резиденции. Статья по теме Свердловчане за три дня решат, как будут жить 6 лет Там, кстати, ведут строгий учет результатов городов. По информации агентства от ТИКов на 15:00, в топе территорий с наилучшими результатами были военное ЗАТО Свободный (54%), Гари (43%), ЗАТО Уральский (38%), Таборы (36%), Пелым (33%). А среди аутсайдеров — Березовский (14%), Первоуральск (16%), Белоярский (17%), Среднеуральск (17%), Полевской (18%). К вечеру 15 марта явка в Екатеринбурге составила 26,75%. В первые часы голосования в администрации уральской столицы царила суматоха: поступила информация, что до 40% избирателей, внесенных в специальную базу сторонников, в действительности голосовать не могут. Муниципальных служащих начали экстренно обзванивать, мэр Алексей Орлов готовился к разносу на заседании штаба, но выяснилось, что произошла банальная бюрократическая несостыковка, и реальный процент «брака» ничтожен, описали ситуацию два городских чиновника. В команде Алексея Орлова первые выводы отложили на сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Изначально предполагалось, что выводы о том, насколько эффективной оказалась мобилизация, можно будет делать в первый же день — как на недавних выборах в думу. Но на совещании у Орлова якобы договорились ждать 15:00 субботы. «За это время через ДЭГ (а мэрия, в отличие от „области“, сделала ставку именно на этот вид голосования — прим. ред.) проголосуют те, кто не мог сделать этого утром и днем 15-го», — объяснил один из собеседников в администрации. На этом же совещании обсуждалась провокация: неизвестные отправили в десяток городских школ сообщения о минировании. Правительство области было в курсе. Закрывать участки не стали — у чиновников и силовиков алгоритмы действия в таких ситуациях отработаны идеально. В итоге даже намеков на ЧП удалось избежать (вечерний инцидент на УИКе в Асбесте купировали так же оперативно). Не было их и во время викторины «Опорный край», приуроченной к 90-летию региона, — если не считать мелких сбоев. От того, как проявят себя свердловчане 16-го и 17 марта, зависит развитие области в следующие шесть лет: ведь приоритет при распределении ресурсов отдается территориям, которые грамотно управляются и где есть активная гражданская позиция. На важность итогов соревнования субъектов в беседе с URA.RU указал и политолог Алексей Швайгерт — постоянный участник крупнейших электоральных событий в самых разных частях России, включая, конечно, Урал. «То, что регионы на выборах президента бьются и конкурируют между собой за лучший показатель явки, — это правда. В этом смысле Свердловскую область будут сравнивать — такие традиции сложились — с другими промышленными регионами, в том числе Челябинской областью и Пермским краем. И отдельно будут сравнивать города миллионники», — анонсировал эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские власти превзошли собственные ожидания по явке в первый день президентских выборов: согласно подсчетам облизбиркома, очно или дистанционно проголосовали 33,7% избирателей. При этом мобилизационный потенциал не исчерпан, дают понять источники URA.RU, близкие к областному и екатеринбургскому штабам. А также делятся интригами, которых, оказывается, хватало — несмотря на отсутствие мощных публичных скандалов. Впереди у всей области — важнейшая погоня за соседями. Как уже ранее сообщало агентство, основное внимание федеральных и региональных властей обращено именно на явку, поскольку выборы носят референдумный характер. По подсчетам избиркомов, в ЯНАО проголосовали 58,27% избирателей, в ХМАО — 45,23%, в Тюменской области — 43,46%, в Курганской — 38,68%, в Челябинской — 34,3%. Избирательные участки проработают до вечера 17 марта. Установленный Кремлем KPI для исторически непростой с точки зрения политического администрирования Свердловской области — 70%, утверждают госслужащие. И паники в команде губернатора Евгения Куйвашева пока нет. Наоборот. По словам источника, близкого к областному штабу, изначально планировалось, что в первый день проголосуют 27-29% свердловчан, в основном лояльные власти избиратели. Но возникла проблема: портал дистанционного электронного голосования, на котором зарегистрировались 302 тысячи свердловчан, работал с перебоями. «Все из-за высокой нагрузки на систему. Ее, например, давали Ростовская и Московская области», — поделился собеседник. По его данным, политический вице-губернатор Олег Чемезов был на постоянном контакте с руководством федерального Минцифры, отвечающего за стабильность ДЭГ. «Параллельно была активизирована работа с мобилизацией сторонников на обычные участки», — добавил источник. Через несколько часов работа портала нормализовалась. И Чемезов, приехавший в 17:00 в Центр общественного наблюдения за выборами (ЦОН), излучал оптимизм. «Очень хорошая явка, достаточно высокая, в 15 часов уже было больше 21% — суммарно, с учетом ДЭГ. Жители очень ответственно подходят к дистанционному электронному голосованию, уже около 50% проголосовало (к концу дня явка на ДЭГ составила 65,24% — прим. ред.). На участке все организовано, все работает. Все системы работают. Центр общественного наблюдения работает», — фиксировал топ-чиновник. «Идем в соответствии с графиком, даже чуть опережаем. Первый этап прошел нормально», — оценил госслужащий, участвовавший в вечерних совещаниях в губернаторской резиденции. Там, кстати, ведут строгий учет результатов городов. По информации агентства от ТИКов на 15:00, в топе территорий с наилучшими результатами были военное ЗАТО Свободный (54%), Гари (43%), ЗАТО Уральский (38%), Таборы (36%), Пелым (33%). А среди аутсайдеров — Березовский (14%), Первоуральск (16%), Белоярский (17%), Среднеуральск (17%), Полевской (18%). К вечеру 15 марта явка в Екатеринбурге составила 26,75%. В первые часы голосования в администрации уральской столицы царила суматоха: поступила информация, что до 40% избирателей, внесенных в специальную базу сторонников, в действительности голосовать не могут. Муниципальных служащих начали экстренно обзванивать, мэр Алексей Орлов готовился к разносу на заседании штаба, но выяснилось, что произошла банальная бюрократическая несостыковка, и реальный процент «брака» ничтожен, описали ситуацию два городских чиновника. Изначально предполагалось, что выводы о том, насколько эффективной оказалась мобилизация, можно будет делать в первый же день — как на недавних выборах в думу. Но на совещании у Орлова якобы договорились ждать 15:00 субботы. «За это время через ДЭГ (а мэрия, в отличие от „области“, сделала ставку именно на этот вид голосования — прим. ред.) проголосуют те, кто не мог сделать этого утром и днем 15-го», — объяснил один из собеседников в администрации. На этом же совещании обсуждалась провокация: неизвестные отправили в десяток городских школ сообщения о минировании. Правительство области было в курсе. Закрывать участки не стали — у чиновников и силовиков алгоритмы действия в таких ситуациях отработаны идеально. В итоге даже намеков на ЧП удалось избежать (вечерний инцидент на УИКе в Асбесте купировали так же оперативно). Не было их и во время викторины «Опорный край», приуроченной к 90-летию региона, — если не считать мелких сбоев. От того, как проявят себя свердловчане 16-го и 17 марта, зависит развитие области в следующие шесть лет: ведь приоритет при распределении ресурсов отдается территориям, которые грамотно управляются и где есть активная гражданская позиция. На важность итогов соревнования субъектов в беседе с URA.RU указал и политолог Алексей Швайгерт — постоянный участник крупнейших электоральных событий в самых разных частях России, включая, конечно, Урал. «То, что регионы на выборах президента бьются и конкурируют между собой за лучший показатель явки, — это правда. В этом смысле Свердловскую область будут сравнивать — такие традиции сложились — с другими промышленными регионами, в том числе Челябинской областью и Пермским краем. И отдельно будут сравнивать города миллионники», — анонсировал эксперт.