Три госведомства показали 100-процентную явку на выборах в Свердловской области

16 марта 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Выборы стартовали утром 15 марта Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области ко второму дню выборов президента три ведомства дали 100-процентную явку. Как стало известно URA.RU, это окружное управление Ространснадзора, территориальный фонд медицинского страхования и министерство финансов области. По итогам первого дня явка в Свердловской области составила 33,7% с учетом дистанционного электронного голосования. Как уже сообщало агентство, установленный Кремлем для региона ориентир — 70%. Лучшие результаты (во всяком случае по очной явке) для области показывают города, где есть режимные объекты. Худшие — Екатеринбург и близлежащие муниципалитеты. Выборы президента стартовали 15 марта и продлятся до вечера 17 числа. О самом интересном, что происходит на участках, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области ко второму дню выборов президента три ведомства дали 100-процентную явку. Как стало известно URA.RU, это окружное управление Ространснадзора, территориальный фонд медицинского страхования и министерство финансов области. По итогам первого дня явка в Свердловской области составила 33,7% с учетом дистанционного электронного голосования. Как уже сообщало агентство, установленный Кремлем для региона ориентир — 70%. Лучшие результаты (во всяком случае по очной явке) для области показывают города, где есть режимные объекты. Худшие — Екатеринбург и близлежащие муниципалитеты. Выборы президента стартовали 15 марта и продлятся до вечера 17 числа. О самом интересном, что происходит на участках, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.