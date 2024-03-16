Три госведомства показали 100-процентную явку на выборах в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы-2024. Екатеринбург, паспорт, уик, избирательный участок, голосование, знак v, выборы 2024
Выборы стартовали утром 15 марта Фото:

В Свердловской области ко второму дню выборов президента три ведомства дали 100-процентную явку. Как стало известно URA.RU, это окружное управление Ространснадзора, территориальный фонд медицинского страхования и министерство финансов области.

По итогам первого дня явка в Свердловской области составила 33,7% с учетом дистанционного электронного голосования. Как уже сообщало агентство, установленный Кремлем для региона ориентир — 70%.

Лучшие результаты (во всяком случае по очной явке) для области показывают города, где есть режимные объекты. Худшие — Екатеринбург и близлежащие муниципалитеты. Выборы президента стартовали 15 марта и продлятся до вечера 17 числа. О самом интересном, что происходит на участках, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.

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В Свердловской области ко второму дню выборов президента три ведомства дали 100-процентную явку. Как стало известно URA.RU, это окружное управление Ространснадзора, территориальный фонд медицинского страхования и министерство финансов области. По итогам первого дня явка в Свердловской области составила 33,7% с учетом дистанционного электронного голосования. Как уже сообщало агентство, установленный Кремлем для региона ориентир — 70%. Лучшие результаты (во всяком случае по очной явке) для области показывают города, где есть режимные объекты. Худшие — Екатеринбург и близлежащие муниципалитеты. Выборы президента стартовали 15 марта и продлятся до вечера 17 числа. О самом интересном, что происходит на участках, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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